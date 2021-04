Puci: Minister J. Mičovský by mal okamžite odvolať šéfa PPA J. Jánoša

Na archívnej snímke generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Jaroslav Jánoš Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 27. apríla (TASR) - Šéf Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Ján Mičovský (OĽANO) by mal okamžite odvolať z funkcie generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Jaroslava Jánoša. Uviedol to na brífingu nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR z mimoparlamentnej strany Hlas-SD Róbert Puci. Jánoš je podľa nehopriblížil Puci.Poznamenal, že výkonným riaditeľom PPA sa má stať brat Ľubomíra Bullu, spoluorganizátora farmárskych protestov, Marián Bulla., povedal poslanec.Puci pripomenul, že minister Mičovský vymenoval Jaroslava Jánoša do funkcie šéfa PPA bez výberového konania v decembri 2020, podľa vlastných slov naOkrem toho, že Jánoš nespĺňa ani základne profesijné, manažérske či jazykové predpoklady na túto funkciu, je podľa Puciho aj vo vážnom konflikte záujmov. Jeho firma je podľa neho totiž poberateľom poľnohospodárskych podpôr z PPA. Bola tiež pokutovaná za neoprávnené čerpanie dotácií, zavádzala a chcela podporu na 11-násobne väčšiu rozlohu obhospodarovanej pôdy oproti skutočnosti, na čo prišla kontrola PPA.Puci upozornil, že pokutu 32.000 eur Jánoš pritom stále nezaplatil a hrozí, že z pozície šéfa PPA sa ju bude snažiť zrušiť. Jánošove závažné konflikty záujmov a ovplyvňovanie zamestnancov PPA v prospech prípadov jeho straníkov zo strany Máme toho dosť už podľa Puciho slov opísali aj viaceré médiá.oznámil Puci.Mičovský podľa Puciho taktiež klame, že víťazom fingovaného výberového konania bol Marián Bulla. Komisia totiž vybrala dvoch kandidátov s rovnakou prioritou. Zároveň minister nemá právomoc vymenovať výkonného riaditeľa PPA. Toho menuje výhradne generálny riaditeľ PPA, ktorý má právomoci generálneho tajomníka služobného úradu.dodal Puci.