< sekcia Ekonomika
Pulzari: Nová agentúra na trhu spája výkon a kreatívu
Slovenský marketingový trh má nového hráča.
Autor OTS
Bratislava 2. septembra (OTS) – Skúsená marketérka Denisa Pernicová, ktorá viac ako desať rokov pôsobila na strane klienta v retaili, sa rozhodla založiť agentúru Pulzari. Táto kreatívna výkonnostná agentúra má ambíciu priniesť riešenie na dlhodobý problém v digitálnom marketingu – oddelenie kreatívy od výkonnostného marketingu.
„Marketing nie je len výkon. Je to energia, ktorá zanechá stopu. Viem z vlastnej skúsenosti, že keď kreatíva funguje, čísla stúpajú. Nie je to buď – alebo. Je to spolu,“ vysvetľuje Denisa Pernicová, zakladateľka Pulzari a bývalá marketingová riaditeľka BILLA Slovensko.
Denisa Pernicová počas svojej kariéry stála za viacerými známymi kampaňami, napríklad „Srdcom východniar“ pre značku Šariš či „positioning“ BILLA „V kvalite sa vyznáme“. Po rokoch v rýchlom prostredí retailu sa rozhodla využiť svoje skúsenosti inak. Autentickejšie a podľa vlastnej vízie.
„Pulzari vzniklo z túžby tvoriť marketing, ktorý má presah. Kde sa spája kreatíva s ľudskosťou, výkon s dôverou a kde každý projekt má jasný smer aj zmysel. Je to nová kapitola, ktorá stojí na skúsenostiach, nie na náhode,“ vysvetľuje Denisa Pernicová, CEO Pulzari.
Denisa Pernicová Foto: Pulzari
Pulzari sa profiluje ako kreatívna výkonnostná agentúra, ktorá kombinuje vizuálny obsah s výkonnostným marketingom. Cieľom je prelomiť bannerovú slepotu a ukázať značkám, že kreatíva môže zásadne zlepšiť výsledky.
„Klasické PPC agentúry sa sústreďujú na čísla a nastavenia kampaní, ale často zabúdajú na to najdôležitejšie, čo spotrebiteľ vidí. Algoritmy to vedia a dáta to potvrdzujú,“ dodáva Pernicová.
Podľa dostupných prieskumov:
• kvalitná kreatíva vo Facebook reklame zvyšuje predaje až 7-násobne,
• kampane s 3–10 rôznymi kreatívami majú o 46 % nižšie CPA,
• UGC videá dosahujú 4-násobne vyššie CTR a o 29 % viac konverzií,
• 42 % najúspešnejších PPC reklám využíva autentickú estetiku.
Pulzari chce tieto poznatky priniesť na slovenský trh prostredníctvom konkrétnych kampaní, A/B testov a prípadových štúdií.
www.pulzari.sk
„Marketing nie je len výkon. Je to energia, ktorá zanechá stopu. Viem z vlastnej skúsenosti, že keď kreatíva funguje, čísla stúpajú. Nie je to buď – alebo. Je to spolu,“ vysvetľuje Denisa Pernicová, zakladateľka Pulzari a bývalá marketingová riaditeľka BILLA Slovensko.
Od retailu k vlastnému rytmu
Denisa Pernicová počas svojej kariéry stála za viacerými známymi kampaňami, napríklad „Srdcom východniar“ pre značku Šariš či „positioning“ BILLA „V kvalite sa vyznáme“. Po rokoch v rýchlom prostredí retailu sa rozhodla využiť svoje skúsenosti inak. Autentickejšie a podľa vlastnej vízie.
„Pulzari vzniklo z túžby tvoriť marketing, ktorý má presah. Kde sa spája kreatíva s ľudskosťou, výkon s dôverou a kde každý projekt má jasný smer aj zmysel. Je to nová kapitola, ktorá stojí na skúsenostiach, nie na náhode,“ vysvetľuje Denisa Pernicová, CEO Pulzari.
Denisa Pernicová Foto: Pulzari
Kreatíva ako súčasť výkonu
Pulzari sa profiluje ako kreatívna výkonnostná agentúra, ktorá kombinuje vizuálny obsah s výkonnostným marketingom. Cieľom je prelomiť bannerovú slepotu a ukázať značkám, že kreatíva môže zásadne zlepšiť výsledky.
„Klasické PPC agentúry sa sústreďujú na čísla a nastavenia kampaní, ale často zabúdajú na to najdôležitejšie, čo spotrebiteľ vidí. Algoritmy to vedia a dáta to potvrdzujú,“ dodáva Pernicová.
Dáta hovoria jasne
Podľa dostupných prieskumov:
• kvalitná kreatíva vo Facebook reklame zvyšuje predaje až 7-násobne,
• kampane s 3–10 rôznymi kreatívami majú o 46 % nižšie CPA,
• UGC videá dosahujú 4-násobne vyššie CTR a o 29 % viac konverzií,
• 42 % najúspešnejších PPC reklám využíva autentickú estetiku.
Pulzari chce tieto poznatky priniesť na slovenský trh prostredníctvom konkrétnych kampaní, A/B testov a prípadových štúdií.
www.pulzari.sk