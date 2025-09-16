< sekcia Ekonomika
Pulzari posilňujú strategický tím
Martin Beles nastupuje ako Strategy Director.
Autor OTS
Bratislava 16. septembra (OTS) – Kreatívno-výkonnostná agentúra Pulzari rozširuje svoj tím o skúseného odborníka. Na pozíciu Strategy Director nastupuje Martin Beles, ktorý prináša viac ako 20 rokov skúseností z marketingu, brand buildingu a digitálnych stratégií.
Počas svojej kariéry pôsobil na Slovensku aj v zahraničí, kde viedol projekty v oblasti digitálnej transformácie, e-commerce a marketingovej komunikácie. V minulosti zastával manažérske pozície v Lidli, kde sa 10 rokov venoval nastavovaniu stratégií, dátovo riadeným kampaniam a budovaniu značky.
„Do Pulzari prichádzam s cieľom priniesť klientom ešte silnejšie prepojenie dát, insightov a kreatívy. Verím, že správne nastavená stratégia je základom každého úspešného projektu. Z vlastnej skúsenosti viem, že keď silný tím funguje ako jeden celok, dokáže dosahovať najlepšie výsledky“ uvádza Martin Beles, nový Strategy Director agentúry Pulzari, ktorá sa profiluje ako kreatívna výkonnostná agentúra. Pulzari kombinuje vizuálny obsah s výkonnostným marketingom. "Cieľ je ukázať značkám, že kreatíva môže zásadne zlepšiť výsledky."
Podľa vedenia Pulzari je príchod Martina Belesa významným krokom a kľúčovým posilnením tímu: „Martin je profesionál s bohatými skúsenosťami z domáceho aj medzinárodného prostredia. Jeho schopnosť spájať dáta s kreatívou a orientácia na inovácie sú presne tým, čo naši klienti potrebujú. Tešíme sa na spoločné projekty,“ povedala Denisa Pernicová, CEO Pulzari.
Nový strategický riaditeľ agentúry Pulzari vo svojich vyjadreniach pripomína aj to, ako sa mení svet marketingu: „Keď som začínal, online bol len doplnkový mediatyp," spomína. Revolúcia, o ktorej hovoril Google, napokon prišla – a smartfóny úplne zmenili nielen konzumáciu médií, ale aj celý komunikačný mix. „Dnes práve digitál pohlcuje najväčší balík rozpočtov. Marketingové učebnice sa práve prepisujú! AI nástroje menia spôsob, akým značky komunikujú. Mojím cieľom je, aby Pulzari stáli na čele týchto zmien a prinášali klientom riešenia, ktoré budú fungovať aj zajtra,“ dodáva.
Agentúra Pulzari očakáva, že príchod Martina Belesa posilní jej pozíciu na trhu a prinesie klientom komplexné strategické riešenia s dôrazom na merateľné výsledky.
www.pulzari.sk
