Puma oznámila nárast zisku vo 4. štvrťroku 2024

Herzogenaurach 12. marca (TASR) - Nemecký výrobca športovej obuvi a oblečenia Puma v stredu oznámil nárast zisku za 4. štvrťrok 2024. Ale zároveň varoval pred slabšími výsledkami v roku 2025. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Čistý zisk spoločnosti sa vo 4. štvrťroku 2024 zvýšil na 24,5 milióna eur z 800.000 eur v predchádzajúcom roku.



Prevádzkový zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) vzrástol o 15,3 % na 108,9 milióna eur z 94,4 milióna eur v predchádzajúcom roku a marža EBIT zostala stabilná na úrovni 4,8 %.



Prevádzkové náklady stúpli medziročne o 15,8 % na 982 miliónov eur.



Tržby sa zvýšili o 15,5 % na 2,29 miliardy eur. Tržby upravené o kurzové vplyvy vzrástli o 9,8 %. Rast bol zaznamenaný vo všetkých regiónoch, produktových divíziách a distribučných kanáloch.



Za celý rok 2024 vykázala Puma čistý zisk 282 miliónov eur, EBIT 622 miliónov eur, maržu EBIT 7,1 % a tržby 8,82 miliardy eur, pričom rast tržieb upravený o kurzové vplyvy dosiahol 4,4 %.



Predstavenstvo a dozorná rada navrhli výročnému valnému zhromaždeniu rozdelenie dividendy vo výške 61 centov na akciu za finančný rok 2024, čo je zníženie z 82 centov/akcia v predchádzajúcom roku.



V rámci aktuálneho programu plánuje Puma od 6. marca do 6. mája odkúpiť vlastné akcie až za 100 miliónov eur.



Pri pohľade do budúcnosti spoločnosť očakáva za rok 2025 upravený EBIT bez jednorazových položiek v rozsahu od 520 miliónov eur do 600 miliónov eur. Rast tržieb pri konštantných menových kurzoch odhaduje na nízke až stredné jednociferné percento.



Puma zároveň varovala pred obzvlášť slabým 1. štvrťrokom, pričom očakáva pokles tržieb o nízke jednociferné percento namiesto ich rastu.