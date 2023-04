Puma zvýšila v 1. kvartáli tržby o takmer 15 %, prekonala odhad trhov

Berlín 26. apríla (TASR) - Nemecký výrobca športovej obuvi a oblečenia Puma oznámil za 1. štvrťrok rast tržieb o takmer 15 %, čím spoločnosť prekonala očakávania trhov. Prevádzkový zisk výrazne klesol, firma však očakáva, že v 2. polroku sa situácia zlepší a aj v prípade prevádzkového zisku ponechala celoročný odhad nezmenený. Informovala o tom agentúra Reuters.



Za 1. štvrťrok dosiahli tržby spoločnosti 2,19 miliardy eur, čo medziročne predstavuje rast o 14,7 %. Tržby upravené o kurzové vplyvy sa zvýšili o 14,4 %. Puma tak mierne prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali s rastom tržieb na 2,15 miliardy eur. Tržby spoločnosti podporilo viacero veľkých trhov vrátane Číny, ktoré Pume pomohli čiastočne kompenzovať slabšie výsledky na trhu USA.



Firma zároveň potvrdila odhad celoročného vývoja tržieb upravených o kurzové vplyvy. Naďalej počíta s ich rastom na hornej hranici jednocifernej stupnice. Nezmenila ani pôvodný odhad vývoja prevádzkového zisku, čo znamená, že by mal dosiahnuť od 580 miliónov do 670 miliónov eur.



Za 1. kvartál prevádzkový zisk klesol na 176 miliónov eur zo 196 miliónov eur v rovnakom období minulého roka. Puma však uviedla, že v 2. polroku by sa tlak na vývoj zisku mal zmierniť.