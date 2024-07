Putin a Si Ťin-pching chcú rýchlu dohodu o plynovode Sila Sibíri 2

Moskva 3. júla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin a čínska hlava štátu Si Ťin-pching dali štátnym spoločnostiam pokyn, aby sa "čo najskôr" dohodli na podmienkach dodávok plynu prostredníctvom plynovodu Sila Sibíri 2. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Práce na dohodnutí podmienok a parametrov budú pokračovať. Boli vydané pokyny, aby sa tak stalo čo najskôr," uviedol v stredu ruský minister energetiky Alexander Novak, ktorého citovala ruská tlačová agentúra Interfax.



Putin a Si Ťin-pching rokovali v rámci samitu Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (SCO), ktorý sa koná v hlavnom meste Kazachstanu Astana.



Ruský a čínsky prezident sa dohodli na prehĺbení dialógu o energiách v máji počas Putinovej návštevy Pekingu. Rusko sa stalo hlavným dodávateľom ropy pre Čínu, keďže Moskva sa snaží nájsť náhradu za trh v Európe, kde čelí sankciám za vojnu na Ukrajine.



Rokovania o ešte nevybudovanom plynovode Sila Sibíri 2 sa ťahajú približne desať rokov. Dohoda viazne na viacerých otvorených otázkach vrátane ceny a objemov dodávok plynu. Projekt má byť nástupcom plynovodu Sila Sibíri, cez ktorý už Rusko transportuje plyn do Číny. Nový plynovod by mal ročne prepravovať 50 miliárd kubických metrov suroviny z regiónu Jamal na severe Ruska cez Mongolsko do Číny.