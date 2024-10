Putin a Si Ťin-pching diskutovali o štruktúre platieb

Kazaň 23. októbra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin diskutoval s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom na okraji samitu BRICS o štruktúre vzájomných platieb medzi oboma krajinami. Uviedla to v stredu tlačová agentúra RIA s odvolaním sa na poradcu Kremľa pre zahraničnú politiku Jurija Ušakova. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Rusko chce, aby krajiny BRICS našli alternatívne riešenia medzinárodných platieb. Dúfa, že mu to pomôže vyriešiť narastajúce problémy pri obchodných transakciách, a to aj so spriatelenými krajinami, ako je Čína. Tamojšie banky sa totiž obávajú, že by ich mohli zasiahnuť sekundárne sankcie zo strany USA za obchodovanie s Ruskom pre jeho inváziu na Ukrajinu.



Čína je najväčším obchodným partnerom Ruska. V minulom roku na ňu pripadala tretina ruského zahraničného obchodu, pričom dodávala Moskve kriticky dôležité priemyselné zariadenia a spotrebný tovar. Pomáha tak Rusku prekonať západné sankcie a predstavuje lukratívny trh pre ruský export, od ropy a plynu až po poľnohospodárske výrobky.



Americké ministerstvo financií v júni pohrozilo bankám v Číne a v ďalších krajinách sekundárnymi sankciami za obchodovanie s Ruskom. Čínske banky následne výrazne sprísnili kontrolu transakcií.



"Prediskutovali sa všetky otázky vrátane finančnej spolupráce," odpovedal Ušakov na otázku novinárov, či sa počas rozhovorov medzi Putinom a Si Ťin-pchingom hovorilo aj platbách medzi oboma krajinami.



Ruský prezident v utorok (22. 10.) na okraj summitu BRICS absolvoval niekoľko bilaterálnych stretnutí, vrátane rozhovorov s čínskym lídrom.



BRICS je pôvodné označenie spoločného hospodárskeho zoskupenia krajín Brazília, Rusko, India, Čína a Južná Afrika. Začiatkom tohto roka sa skupina rozšírila o štyroch nových členov z Afriky a Blízkeho východu - Spojené arabské emiráty (SAE), Irán, Egypt a Etiópiu.