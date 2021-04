Putin: Hlavnou úlohou vlády je zabezpečiť rast reálnych príjmov

Moskva 21. apríla (TASR) - Hlavnou úlohou vlády v Moskve je zabezpečiť rast reálnych príjmov ruského obyvateľstva. Vyhlásil to v stredu ruský prezident Vladimir Putin pred oboma komorami parlamentu v rámci každoročnej správy o stave krajiny.



Putinova strana Jednotné Rusko je pred septembrovými voľbami veľmi nepopulárna, keďže jej popularita už dlho závisí od schopnosti vlády poskytnúť Rusom stabilitu a lepšiu životnú úroveň. Ruskú ekonomiku však v ostatných rokoch zasiahli sankcie Západu, stagnujúce ceny ropy a aktuálne pandémia nového koronavírusu.



Putin vo výročnom prejave oznámil sériu opatrení, ktoré majú pred parlamentnými voľbami priniesť Rusom viac peňazí.



Prezident napríklad uviedol, že zvyšovanie spotrebiteľských cien „požiera“ príjmy Rusov. Vyzval preto vládu, aby vytvorila dlhodobé podmienky na „zaručenie predvídateľnosti cien“. Dodal, že vláda musí urobiť viac, aby poskytla podporu rodinám.



Vyhlásil pritom, že vláda tento rok poskytne jednorazové príspevky osamelým rodičom a budúcim matkám a tiež príspevok vo výške 10.000 rubľov (108,37 eura) pre všetkých.



„Najdôležitejšou vecou v súčasnosti je, samozrejme, zabezpečenie rastu reálnych príjmov verejnosti. Obnoviť ho a zaručiť jeho ďalší rast a dosiahnuť hmatateľné zmeny v boji proti chudobe,“ uviedol Putin.



Putin vyzval tiež na predlženie programu refundácie výdavkov občanov na cestovanie po Rusku vo výške 20 % do konca roku 2021. „S cieľom zabezpečiť, aby si čo najviac ľudí mohlo zlepšiť svoje zdravie v prázdninových strediskách a letoviskách, navrhujem predĺžiť program, ktorý počíta s vrátením 20 % výdavkov na cesty po Rusku do konca roka,“ uviedol šéf Kremľa.



Prezident v stredu sľúbil, že Rusko, jeden z hlavných svetových producentov ropy a plynu, prispeje k boju proti zmene podnebia. Rusko sa podľa neho musí zamerať na svoju adaptáciu na zmenu podnebia vrátane poľnohospodárstva, bývania a verejných služieb, ako aj „celej infraštruktúry“.



Zároveň vyzval na „vytvorenie priemyslu na využitie uhlíkových emisií“. Vytýčil pritom cieľ pre Rusko, ktoré je jedným z najlepších svetových producentov emisií uhlíka, aby ich zredukovalo na nižšiu úroveň ako v Európskej únii.



Rusko zaznamenalo v uplynulých rokoch početné teplotné rekordy.



(1 EUR = 92,2786 RUB)