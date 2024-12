Putin: Inflácia je znepokojujúca, ale ruská ekonomika je stabilná

Moskva 19. decembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok priznal obavy z vysokej inflácie, ale trval na tom, že ekonomika krajiny je "stabilná" vzhľadom na vonkajšie hrozby. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Ruská centrálna banka sa chystá v piatok (20. 12.) zvýšiť úrokové sadzby v rámci svojej snahy vyrovnať sa s vysokým tempom rastu spotrebiteľských cien počas vojenskej ofenzívy na Ukrajinu.



"S ekonomikou ako celkom je situácia v Rusku stabilná, napriek vonkajším hrozbám," povedal Putin na koncoročnej tlačovej konferencii. Pripustil však, že "inflácia je alarmujúci signál."



"Nepríjemné a zlé je zdražovanie. Dúfam však, že pri zachovaní makroekonomických ukazovateľov to zvládneme," vyhlásil.



Cieľom ruskej centrálnej banky je inflácia na úrovni 4 %, ale spotrebiteľské ceny od februára 2022, keď Moskva nariadila inváziu na Ukrajinu, rástli výrazne rýchlejšie.



Centrálna banka preto zdvihla úrokové sadzby na 21 %, čo je najvyššia úroveň za dve desaťročia, v snahe ochladiť infláciu. Analytici očakávajú, že na piatkovom záverečnom zasadnutí v tomto roku ich opäť dvihne.



Rusko masívne zvýšilo výdavky na vojenskú ofenzívu, pričom státisíce mužov bolo odvedených do armády, najatých na výrobu zbraní alebo utiekli z krajiny. To spôsobilo veľký nedostatok pracovnej sily, zatiaľ čo vysoké náklady na pôžičky frustrujú šéfov firiem, vrátane tých, ktorí sú v štátnych podnikoch a majú blízko k Putinovi.



Prezident však argumentuje, že ruská ekonomika v uplynulých dvoch rokoch rástla rýchlejšie ako eurozóna.