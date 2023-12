Putin: Inflácia v Rusku sa tento rok môže priblížiť k úrovni 8 %

Moskva 14. decembra (TASR) - Inflácia v Rusku sa tento rok môže priblížiť k úrovni 8 %. Vyhlásil to vo štvrtok prezident Vladimir Putin, deň pred zasadnutím ruskej centrálnej banky, od ktorej sa očakáva, že v boji proti prudkému rastu cien opäť zvýši úrokové sadzby. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Putin bežne zdôrazňuje odolnosť ruskej ekonomiky voči západným sankciám, zvykne však obchádzať otázky, ako je oslabovanie národnej meny, pretrvávajúco vysoká inflácia a vplyv vysokých úrokových sadzieb na kúpnu silu domácností, čo sú mimoriadne citlivé témy v čase, keď sa krajina pripravuje na prezidentské voľby.



"Najdôležitejším ukazovateľom je hospodársky rast," povedal Putin na výročnej tlačovej konferencii. "Rast HDP do konca roka sa očakáva na úrovni 3,5 % - to je dobrý ukazovateľ, znamená to, že sme sa zotavili z minuloročného prepadu a urobili sme pomerne vážny krok vpred," dodal.



Hrubý domáci produkt Ruska sa v roku 2022 znížil o 2,1 %, keďže ekonomiku zasiahli sankcie súvisiace s ruskou inváziou na Ukrajinu. V 3. štvrťroku tohto roka ekonomika podľa údajov, ktoré vo štvrtok potvrdil ruský štatistický úrad, vzrástla medziročne o 5,5 %, najviac za viac ako dva roky. K tohtoročnému oživeniu čiastočne prispelo úspešné obchádzanie cenového stropu, od ktorého si Západ sľuboval obmedzenie ziskov Ruska z vývozu ropy.



"Žiaľ, inflácia sa zvýšila," priznal Putin, ktorý sa bude v marci 2024 uchádzať o znovuzvolenie. "Do konca roka sa očakáva na úrovni 7,5 %, možno o niečo viac na úrovni 8 %, ale centrálna banka a vláda prijímajú potrebné opatrenia," ubezpečoval ruský líder.



Ruská centrálna banka si stanovila inflačný cieľ na úrovni 4 %.