Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 5. september 2025
< sekcia Ekonomika

Putin kritizoval clá a vyhlásil, že Rusko je otvorené obchodu

.
Ruský prezident Vladimir Putin usporadúva tlačovú konferenciu na konci svojej návštevy Číny, kde sa zúčastnil na samite Šanghajskej organizácie spolupráce (SCO) v Tianjine a na vojenskej prehliadke pri príležitosti 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny v Pekingu v Číne, v stredu 3. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Clá vedú „k regionálnemu a národnému separatizmu a z takejto politiky nevyplýva nič dobré pre tých, ktorí ju uplatňujú,“ povedal Putin.

Autor TASR
Vladivostok 5. septembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin kritizoval clá ako škodlivé pre globálnu ekonomiku bez toho, aby priamo spomenul USA. TASR o tom informuje na základe správy DPA.

Clá vedú „k regionálnemu a národnému separatizmu a z takejto politiky nevyplýva nič dobré pre tých, ktorí ju uplatňujú,“ povedal Putin v piatok na ekonomickom fóre vo Vladivostoku. Amerického prezidenta Donalda Trumpa pritom menovite nespomenul. Rusko preto zostáva vo svojej obchodnej a hospodárskej politike otvorené zahraničným partnerom, uviedol.

Putin privítal potenciálny návrat západných spoločností do Ruska, hoci dodal, že si je vedomý toho, že mnohé firmy čakajú na koniec vojny na Ukrajine a zrušenie sankcií, aby obnovili svoje prevádzky v Rusku.

Rusko opakovane kritizovalo sankcie Západu proti Moskve za vojnu na Ukrajine ako protekcionistické opatrenia.

Trump od návratu do Bieleho domu v januári zaviedol rôzne clá na zahraničný dovoz s argumentom, že zahraniční obchodní partneri zneužívajú Spojené štáty.

Tovar z Európskej únie teraz podlieha v USA clu vo výške 15 %, zatiaľ čo pre iné štáty, napríklad pre Čínu, je clo ešte vyššie.

Trump uviedol aj politické dôvody v prípade niektorých ciel. Na Indiu napríklad uvalil tzv. sekundárne clo vo výške 25 % za nákup ropy z Ruska, čím sa indické dovozné clá zvýšili na 50 %.

Rusko, ktoré má s USA obchodnú bilanciu niečo vyše 3 miliardy USD (2,58 miliardy eur), Trumpove clá priamo neovplyvnili.

(1 EUR = 1,1647 USD)
.

Neprehliadnite

REMIŠOVÁ: Prioritou hnutia Za ľudí na jeseň bude antipapalášsky zákon

Smutná správa: Zomrel svetoznámy odevný návrhár Giorgio Armani

Putin na stretnutí s Ficom vyzdvihol zahraničnú politiku SR

OTESTUJTE SA: Ovládate históriu? Zistite, čo všetko (ne)viete o SNP