Putin kritizoval clá a vyhlásil, že Rusko je otvorené obchodu
Autor TASR
Vladivostok 5. septembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin kritizoval clá ako škodlivé pre globálnu ekonomiku bez toho, aby priamo spomenul USA. TASR o tom informuje na základe správy DPA.
Clá vedú „k regionálnemu a národnému separatizmu a z takejto politiky nevyplýva nič dobré pre tých, ktorí ju uplatňujú,“ povedal Putin v piatok na ekonomickom fóre vo Vladivostoku. Amerického prezidenta Donalda Trumpa pritom menovite nespomenul. Rusko preto zostáva vo svojej obchodnej a hospodárskej politike otvorené zahraničným partnerom, uviedol.
Putin privítal potenciálny návrat západných spoločností do Ruska, hoci dodal, že si je vedomý toho, že mnohé firmy čakajú na koniec vojny na Ukrajine a zrušenie sankcií, aby obnovili svoje prevádzky v Rusku.
Rusko opakovane kritizovalo sankcie Západu proti Moskve za vojnu na Ukrajine ako protekcionistické opatrenia.
Trump od návratu do Bieleho domu v januári zaviedol rôzne clá na zahraničný dovoz s argumentom, že zahraniční obchodní partneri zneužívajú Spojené štáty.
Tovar z Európskej únie teraz podlieha v USA clu vo výške 15 %, zatiaľ čo pre iné štáty, napríklad pre Čínu, je clo ešte vyššie.
Trump uviedol aj politické dôvody v prípade niektorých ciel. Na Indiu napríklad uvalil tzv. sekundárne clo vo výške 25 % za nákup ropy z Ruska, čím sa indické dovozné clá zvýšili na 50 %.
Rusko, ktoré má s USA obchodnú bilanciu niečo vyše 3 miliardy USD (2,58 miliardy eur), Trumpove clá priamo neovplyvnili.
(1 EUR = 1,1647 USD)
