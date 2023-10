Putin kritizoval Nemecko za Nord Stream 2 a hovoril o spolupráci OPEC+

Moskva 11. októbra (TASR) - Rozhodnutie Nemecka neudeliť certifikát pre plynovod Nord Stream 2 a nekupovať z neho ruský plyn nedáva ekonomický zmysel. Namiesto toho platí Berlín oveľa viac za americký skvapalnený zemný plyn (LNG). Uviedol to v stredu ruský prezident Vladimir Putin na energetickej konferencii v Moskve. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Putin podľa vlastných slov nechápe, prečo je Nemecko stále pripravené nakupovať ruský plyn dodávaný cez Ukrajinu, ale nie cez Nord Stream 2.



"Je to nejaký nezmysel," vyhlásil.



Ruský prezident Putin v stredu tiež povedal, že koordinácia popredných producentov ropy z aliancie OPEC+ bude naďalej zabezpečovať predvídateľnosť na ropných trhoch.



Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojenci na čele s Ruskom, známi ako aliancia OPEC+, začali koncom roka 2022 s obmedzovaním dodávok na trhy.



"Pre stabilitu trhu s ropou je nevyhnutná interakcia hlavných dodávateľov, a to za otvorených, transparentných podmienok. A s touto logikou Rusko spolupracuje s partnermi v rámci OPEC+," povedal Putin na konferencii.



Podľa Putina západné elity "zasiali zmätok" na energetických trhoch, takže je na zodpovedných účastníkoch trhu, ako je OPEC+, aby zabezpečili stabilitu.



"Konanie niektorých našich kolegov, západných elít, zasialo zmätok na globálnom trhu s energiou vrátane trhu s ropou. Negatívne dôsledky takýchto spolitizovaných krokov ovplyvňujú celú globálnu ekonomiku, teraz to treba napraviť a, samozrejme, zodpovední účastníci trhu to musia urobiť," vyhlásil.



Dodal, že členovia OPEC+ "splnia svoje záväzky a úspešne sa vyrovnajú so všetkými výzvami".