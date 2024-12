Putin kritizoval Ukrajinu ohľadom zastavenia tranzitu ruského plynu

Moskva 19. decembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok kritizoval Ukrajinu za rozhodnutie ukončiť od 1. januára tranzit ruského plynu cez svoje územie. Kyjev za tento tranzit stále dostával približne 700 miliónov amerických dolárov (666,92 milióna eur) ročne, povedal Putin na výročnej tlačovej konferencii v Moskve. TASR o tom informuje na základe správ agentúr TASS a DPA.



"Ukrajina odrezáva spotrebiteľov v Európe od nášho plynu," povedal ruský prezident. Zastavenie tranzitu sa dotkne predovšetkým krajín vo východnej časti strednej Európy, ako sú Maďarsko a Slovensko, ale aj Moldavska. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj predtým vo štvrtok potvrdil, že jeho krajina po Novom roku nebude predlžovať tok plynu z Ruska cez svoje územie. Miliardy eur získané z predaja tohto plynu Rusko podľa jeho slov používa na zabíjanie civilistov na Ukrajine. "Táto zmluva už neexistuje, to je jasné, ale my to prežijeme, Gazprom to prežije," uzavrel Putin.



(1 EUR = 1,0496 USD)