Putin nariadil predĺžiť nulovú sadzbu pre hotely do konca roka 2030

Moskva 18. novembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin nariadil ruskej vláde a parlamentu, aby zabezpečili predĺženie nulovej sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) pre hotely až do 31. decembra 2030. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



Vláda Ruskej federácie spolu so Štátnou dumou zabezpečia zmeny v legislatíve o daniach a poplatkoch tak, aby sa nulová sadzba DPH v hoteloch a iných ubytovacích zariadeniach uplatňovala do 31. decembra 2030 vrátane, uvádza sa vo vyhlásení zverejnenom na internetovej stránke Kremľa. Konečný termín na splnenie úlohy je 1. apríl 2025.



Predĺžiť nulovú DPH pôvodne navrhol ruský minister hospodárskeho rozvoja Maxim Rešetnikov a ministerstvo financií tento krok podporilo. Nulová sadzba DPH pre hotely a niektoré ďalšie turistické zariadenia začala v Rusku platiť 1. júla 2022.