Putin nariadil reguláciu cien palív počas vykurovacej sezóny

Moskva 5. októbra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin nariadil vyčleniť z verejných zdrojov prostriedky na zabezpečenie bezproblémového priebehu nadchádzajúcej vykurovacej sezóny. Vláda poskytne Murmansku a ďalším arktickým regiónom finančné prostriedky na prípravu vykurovacej sezóny 2023/2024 vrátane zavedenia regulovaných cien vykurovacieho oleja, uvádza sa v dokumente zverejnenom vo štvrtok na webovej stránke Kremľa. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Napriek tomu, že Rusko patrí k najväčším producentom ropy na svete, v posledných mesiacoch čelí nedostatku benzínu a nafty, keďže rafinériám sa vďaka vysokým vývozným cenám oplatí predávať svoje produkty do zahraničia. Moskva 21. septembra zaviedla zákaz vývozu pohonných látok s cieľom bojovať proti vysokým cenám. Kremeľ vo štvrtok uviedol, že obmedzenia budú platiť tak dlho, ako to bude potrebné.



Od zavedenia zákazu klesli veľkoobchodné ceny nafty na miestnej burze o 21 % a ceny benzínu o 10 %. To sa zatiaľ nepremietlo do poklesu maloobchodných cien v rovnakom rozsahu, ruský vicepremiér Alexander Novak však uviedol, že zákaz už začal prinášať pozitívne výsledky.