Putin: O vytvorení spoločnej meny skupiny BRICS sa zatiaľ neuvažuje

Moskva 20. októbra (TASR) - O vytvorení spoločnej meny krajín BRICS sa podľa ruského prezidenta Vladimira Putina zatiaľ neuvažuje. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



"Pokiaľ ide o spoločnú menu krajín BRICS, v súčasnosti o tejto otázke neuvažujeme, nie je zrelá. Mali by sme byť veľmi opatrní, v tejto súvislosti musíme konať postupne, bez náhlenia," povedal v piatok (18. 10) ruský líder na stretnutí so zástupcami popredných médií zo štátov skupiny BRICS.



Putin ďalej uviedol, že členovia BRICS v súčasnosti pracujú na vytvorení systému výmeny finančných informácií medzi svojimi centrálnymi bankami. Ten by mohol slúžiť ako alternatíva k medzinárodnému systému zúčtovania SWIFT, od ktorého je Rusko v dôsledku západných sankcií v súčasnosti odrezané. Skúmajú sa možnosti rozšírenia používania národných mien a vytvorenia nástrojov umožňujúcich bezpečnú spoluprácu členských krajín v tejto oblasti, dodal prezident.



"Zvažujeme možnosť využitia elektronických nástrojov. Je potrebné, a pracuje sa na tom, nadviazať vzťahy medzi centrálnymi bankami a zabezpečiť spoľahlivú výmenu finančných informácií, ktorá by bola nezávislá od tých medzinárodných nástrojov výmeny finančných informácií, ktoré zavádzajú určité obmedzenia z politických dôvodov a porušujú princípy globálnej ekonomiky," priblížil Putin.



Ruský prezident bude v dňoch 22. až 24. októbra hostiť samit BRICS v ruskej Kazani. BRICS je pôvodné označenie spoločného hospodárskeho zoskupenia krajín Brazília, Rusko, India, Čína a Južná Afrika. Začiatkom tohto roka sa skupina rozšírila o štyroch nových členov z Afriky a Blízkeho východu - Spojené arabské emiráty, Irán, Egypt a Etiópiu.



Moskva prezentuje nadchádzajúci samit ako dôkaz, že snahy Západu o izoláciu Ruska pre jeho kroky na Ukrajine zlyhali. Rusko chce, aby s ním spolupracovali ďalšie krajiny na prepracovaní globálneho finančného systému a ukončení dominancie amerického dolára vo svete.