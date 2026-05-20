Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 20. máj 2026Meniny má Bernard
< sekcia Ekonomika

Putin: Obchod medzi Ruskom a Čínou tento rok vzrástol o viac ako 10 %

.
Ruský prezident Vladimir Putin (vľavo) a čínsky premiér Li Čchiang si podávajú ruky počas spoločného stretnutia vo Veľkej sále ľudu v Pekingu v stredu 20. mája 2026. Foto: TASR/AP

Rusko-čínsky obchod rastie a obe krajiny sú a zostanú dôležitými obchodnými partnermi, uviedol predtým Putin v tlačovom vyhlásení.

Autor TASR
Peking 20. mája (TASR) - Obchod medzi Ruskom a Čínou od začiatku tohto roka vzrástol o viac ako 10 %, vyhlásil v stredu ruský prezident Vladimir Putin. Obchodná spolupráca bude pokračovať v súlade so schválenými stratégiami, predovšetkým s Plánom hospodárskej spolupráce medzi Ruskom a Čínou do roku 2030, povedal Putin na stretnutí s čínskym premiérom Li Čchiangom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Rusko-čínsky obchod rastie a obe krajiny sú a zostanú dôležitými obchodnými partnermi, uviedol predtým Putin v tlačovom vyhlásení. „V roku 2025 dosiahol obchodný obrat takmer 240 miliárd dolárov (206,54 miliardy eur) a jeho štruktúra sa rozšírila, a to aj o tovary s vysokou pridanou hodnotou,“ dodal ruský prezident.

(1 EUR = 1,162 USD)
.

Neprehliadnite

ONLINE MS 2026: Tretí zápas SR: Slovinsko - Slovensko

R. Raši rokoval s Li Chung-čungom najmä o bilaterálnej spolupráci

Prezident SR sa stretol s podpredsedom čínskeho parlamentu

Kaliňák: Na dokončenie prešovskej nemocnice bude vypísaná nová súťaž