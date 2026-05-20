< sekcia Ekonomika
Putin: Obchod medzi Ruskom a Čínou tento rok vzrástol o viac ako 10 %
Rusko-čínsky obchod rastie a obe krajiny sú a zostanú dôležitými obchodnými partnermi, uviedol predtým Putin v tlačovom vyhlásení.
Autor TASR
Peking 20. mája (TASR) - Obchod medzi Ruskom a Čínou od začiatku tohto roka vzrástol o viac ako 10 %, vyhlásil v stredu ruský prezident Vladimir Putin. Obchodná spolupráca bude pokračovať v súlade so schválenými stratégiami, predovšetkým s Plánom hospodárskej spolupráce medzi Ruskom a Čínou do roku 2030, povedal Putin na stretnutí s čínskym premiérom Li Čchiangom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Rusko-čínsky obchod rastie a obe krajiny sú a zostanú dôležitými obchodnými partnermi, uviedol predtým Putin v tlačovom vyhlásení. „V roku 2025 dosiahol obchodný obrat takmer 240 miliárd dolárov (206,54 miliardy eur) a jeho štruktúra sa rozšírila, a to aj o tovary s vysokou pridanou hodnotou,“ dodal ruský prezident.
(1 EUR = 1,162 USD)
Rusko-čínsky obchod rastie a obe krajiny sú a zostanú dôležitými obchodnými partnermi, uviedol predtým Putin v tlačovom vyhlásení. „V roku 2025 dosiahol obchodný obrat takmer 240 miliárd dolárov (206,54 miliardy eur) a jeho štruktúra sa rozšírila, a to aj o tovary s vysokou pridanou hodnotou,“ dodal ruský prezident.
(1 EUR = 1,162 USD)