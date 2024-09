Putin ocenil spoluprácu s BRICS a OPEC+

Moskva 26. septembra (TASR) - Obrovský ruský energetický sektor bude schopný dosiahnuť svoje ciele a prekonať "nezákonné" západné sankcie. Vyhlásil to vo štvrtok prezident Vladimir Putin, pričom ocenil aj vzťahy Moskvy so skupinami BRICS a OPEC+. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Predaj ropy a plynu tvorí približne tretinu celkových príjmov ruského rozpočtu. Je kľúčový na podporu ekonomiky, ktorá čelí viacerým sankciám zo strany Západu v súvislosti s inváziou ruskej armády na Ukrajinu.



Putin v prejave na energetickom fóre v Rusku ocenil spoluprácu skupiny BRICS (Brazília, Rusko, India, Čína a Južná Afrika), ktorú Moskva považuje za protiváhu Západu. Dodal, že Rusko bude pokračovať v spolupráci aj s producentmi ropy z aliancie OPEC+, ktorú tvorí Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší veľkí producenti vrátane Ruska.



"Rusko plní svoje záväzky v oblasti dodávok energetických zdrojov na globálny trh. Zohráva na ňom stabilizačnú úlohu tým, že sa zúčastňuje na takých autoritatívnych formátoch, ako je OPEC+ a fórum krajín vyvážajúcich plyn," povedal Putin. "A v tejto spolupráci s našimi partnermi budeme určite pokračovať," vyhlásil.



Putin priznal ťažkosti s platbami za ruský export energií, na ktorom sa 90 % podieľajú tzv. spriatelené krajiny. Ide o štáty, ktoré proti Rusku nezaviedli sankcie. Dodal, že vláda by mala v najbližších mesiacoch obnoviť energetickú stratégiu krajiny.