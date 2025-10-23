< sekcia Ekonomika
Putin odmieta vplyv nových sankcií USA na ruskú ekonomiku
Spojené štáty v stredu (22. 10.) večer uvalili na Rusko nové sankcie zamerané na dve najväčšie ruské ropné spoločnosti Rosnefť a Lukoil.
Autor TASR
Moskva 23. októbra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok vyhlásil, že nové sankcie USA neovplyvnia ruskú ekonomiku. A označil ich za „pokus o vyvíjanie tlaku na Rusko“, uviedla štátna tlačová agentúra RIA. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.
„Žiadna krajina, ktorá si váži seba, nikdy nerobí nič pod tlakom,“ citovala Putina agentúra RIA.
Ruský prezident označil sankcie za „nepriateľský akt, ktorý neposilňuje rusko-americké vzťahy“, uviedla tlačová agentúra TASS.
Spojené štáty v stredu (22. 10.) večer uvalili na Rusko nové sankcie zamerané na dve najväčšie ruské ropné spoločnosti Rosnefť a Lukoil. Sankcie podľa Washingtonu zvyšujú tlak na ruský energetický sektor a znižujú schopnosť Kremľa získavať financie na pokračovanie vojny na Ukrajine a na podporu svojej oslabenej ekonomiky.
Putin vo štvrtok poukázal na postavenie Ruska na svetových energetických trhoch a poznamenal, že „Rusko a Saudská Arábia predávajú viac ropy, ako spotrebujú, na rozdiel od Spojených štátov“.
Zdôraznil tiež, že „príspevok Ruska ku globálnej energetickej bilancii je veľmi významný“, a dodal, že „nahradenie ruskej ropy na svetovom trhu si vyžiada čas,“ informovala agentúra RIA.
