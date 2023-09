Putin pochválil centrálnu banku za zvýšenie úrokov po páde rubľa

Vladivostok 12. septembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v utorok pochválil centrálnu banku, že drží pod kontrolou infláciu dvojcifernými úrokovými sadzbami. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Putin sa v utorok v prejave na plenárnom zasadnutí tzv. Východného ekonomického fóra vo Vladivostoku snažil vytvoriť obraz pokojnej finančnej situácie len niekoľko týždňov po prepade rubľa za hranicu 100 rubľov za dolár, ktorý viedol Kremeľ ku kritike menovej politiky centrálnej banky. Tá nakoniec na mimoriadnom zasadnutí zvýšila kľúčový úrok o 350 bázických bodov na 12 %.



Prezident pritom uviedol, že pokiaľ ide o obmedzenie kolísania rubľa, neexistujú žiadne neprekonateľné problémy.



Ročná miera inflácie v Rusku sa v auguste zvýšila na 5,15 %, čo je nad cieľom banky na úrovni 4 %. Väčšina analytikov očakáva, že ruská centrálna banka koncom týždňa opäť zvýši úrokové sadzby.



Putin, ktorého ekonomický poradca Maxim Oreškin minulý mesiac vyzval centrálnu banku, aby konala, uviedol, že banka reagovala "správne a včas" na prepad rubľa a jeho vplyv na infláciu.



Pripustil, že rast úrokov znižuje možnosti poskytovania úverov a mierne obmedzuje ekonomiku, ale je to významný faktor pre inflačné riziká. Dodal, že nekontrolovateľný rast inflácie by bol z dlhodobého hľadiska pre ekonomiku horší.



Prezident povedal, že ruské úrady, ktoré minulý mesiac diskutovali o opätovnom zavedení niektorých kapitálových kontrol, majú nástroje na udržanie meny a trhov pod kontrolou.



Rubeľ dosiahol v utorok voči doláru najsilnejšiu úroveň za takmer šesť týždňov. Podporilo ho postupné zvyšovanie predaja zahraničných mien, ktoré získali ruskí exportéri. Podľa niektorých analytikov aj verbálne intervencie Kremľa.



Putin vyzval podniky, aby pokračovali v investíciách v Rusku, pričom im sľúbil rozšírenie obchodných vzťahov s východnými partnermi.



"Musia pochopiť, že je spoľahlivejšie pracovať tu," vyhlásil Putin. Pripustil však, že vysoká inflácia "prakticky znemožnila" firmám vytváranie podnikateľských plánov. Firmy sa obávajú tiež hrozby zahraničných sankcií, zhabania majetku a dane z neočakávaného zisku, ktorú Moskva tento rok uvalila na niektoré spoločnosti.



Podľa Putina nateraz nie je potrebné zvyšovať ďalšie dane. A možno v snahe zmierniť obavy podnikov kategoricky vyhlásil, že nedôjde k žiadnemu rozsiahlemu zvráteniu minulých privatizácií.



"Žiadna deprivatizácia nebude, to vám môžem povedať s istotou," dodal Putin.