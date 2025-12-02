< sekcia Ekonomika
Putin: Pokles produkcie v niektorých sektoroch nie je prijateľný
Putin na každoročnom investičnom fóre „Russia Calling“ načrtol hlavné ekonomické trendy a výzvy pre ruskú ekonomiku v nasledujúcich mesiacoch.
Autor TASR
Moskva 2. decembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v utorok vyhlásil, že pokles produkcie v niektorých sektoroch hospodárstva nie je prijateľný. A prechod na vyvážený rast zostáva cieľom vlády aj centrálnej banky. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Putin na každoročnom investičnom fóre „Russia Calling“ načrtol hlavné ekonomické trendy a výzvy pre ruskú ekonomiku v nasledujúcich mesiacoch.
Pokiaľ ide o hrubý domáci produkt (HDP), podľa prezidenta sa v tomto roku očakáva jeho rast v pásme 0,5 % až 1 %.
„Zároveň sa objavili určité nerovnováhy. Vo viacerých sektoroch sa produkcia v tomto roku nielenže nezvýšila, ale dokonca klesla. Sme s takýmito trendmi spokojní? Nie,“ povedal Putin.
Nedávne údaje ukázali, že rast priemyselnej produkcie bol poháňaný najmä sektormi, ktoré súvisia s obranou, zatiaľ čo produkcia v sektoroch vyrábajúcich tovar na civilné použitie buď stagnuje, alebo klesá.
„Vláda a centrálna banka dostali za úlohu splniť základné ciele, a to zabezpečiť prechod na vyvážený rast,“ povedal Putin a dodal, že o týchto úlohách bude diskutovať s ich predstaviteľmi na mimoriadnom stretnutí na budúci týždeň.
Podľa Putina sa očakáva, že inflácia do konca decembra klesne na približne 6 %, čo označil za „dôležitý úspech tohto roka“.
Ministerstvo hospodárstva minulý týždeň uviedlo, že medziročná miera inflácie do 27. novembra klesla na 6,92 %. Inflácia sa postupne znižuje po tom, čo v marci dosiahla 10,3 %, a to v dôsledku prísnej menovej politiky centrálnej banky.
V septembri vláda znížila svoju prognózu tempa rastu inflácie v roku 2025 na 6,8 % z predchádzajúcich 7,6 % a odhad rastu ekonomiky na 1 % z 2,5 %.
Ruská centrálna banka prijme ďalšie rozhodnutie o svojej kľúčovej sadzbe, ktorá je teraz na úrovni 16,5 %, na zasadnutí 19. decembra.
