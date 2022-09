Putin poprel, že Rusko používa energiu ako zbraň proti Európe

Vladivostok 7. septembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v stredu poprel obvinenia, že Moskva využíva energiu ako "zbraň". Vyhlásil to niekoľko dní po tom, ako Rusko zastavilo dodávky zemného plynu cez kľúčový plynovod do Európy Nord Stream 1. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



"Hovoria, že Rusko používa energiu ako zbraň. Ďalší nezmysel! Akú zbraň používame? Dodávame toľko, koľko požadujú, na základe požiadaviek od dovozcov," povedal Putin na Východnom ekonomickom fóre v tichomorskom prístavnom meste Vladivostok.



Putin v stredu tiež povedal, že Rusko v globálnej konfrontácii so Spojenými štátmi v súvislosti s konfliktom na Ukrajine nič nestratilo, ale v skutočnosti získalo nastavením nového suverénneho kurzu, ktorý obnoví jeho globálny vplyv.



V snahe zdôrazniť naklonenie Ruska smerom k Ázii tiež vyhlásil, že Západ zlyháva, zatiaľ čo Ázia je budúcnosť.



Konfrontácia so Západom pre vojnu na Ukrajine podnietila Rusko, aby sa urýchlene priklonilo k Ázii a najmä Číne, kedysi partnerovi Sovietskeho zväzu a teraz druhej najväčšej svetovej ekonomike.



Podľa Putina Západ zlyháva, pretože márny a agresívny pokus o izoláciu Ruska sankciami ničí globálnu ekonomiku práve v čase, keď Ázia rastie a predstavuje budúcnosť.



Spojené štáty a ich spojenci uvalili na Rusko za jeho inváziu na Ukrajinu najprísnejšie sankcie v modernej histórii. Putin hovorí, že sankcie sú podobné vyhláseniu ekonomickej vojny.



"V snahe odolať chodu dejín západné krajiny podkopávajú kľúčové piliere svetového ekonomického systému budovaného po stáročia," vyhlásil a dodal, že dôvera v dolár, euro a libru klesá.



Medzi hosťami fóra bol najvyšší čínsky zákonodarca Li Čan-šu, ktorý je v súčasnosti na treťom mieste v čínskej komunistickej strane. Putin sa na budúci týždeň v Uzbekistane stretne s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.



Putin tiež potvrdil, že Čína bude platiť ruskému energetickému koncernu Gazprom za plyn v národných menách oboch štátov.



Pokus Západu o ekonomickú izoláciu Ruska, jedného z najväčších svetových producentov energií, vohnal globálnu ekonomiku do neprebádaných vôd s prudko stúpajúcimi cenami potravín a energie. Poškodilo to aj Rusko.



Putin vyhlásil, že ruská ekonomika sa vyrovnáva s tým, čo nazval finančnou a technologickou agresiou Západu, ale priznal isté ťažkosti v niektorých odvetviach a regiónoch. Varoval pred hroziacou globálnou potravinovou krízou pričom povedal, že bude diskutovať o zmene prelomovej dohody o vývoze obilia z Ukrajiny s cieľom obmedziť krajiny, ktoré môžu prijímať tieto dodávky.