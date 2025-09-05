< sekcia Ekonomika
Putin: Pri výstavbe plynovodu do Číny sa dosiahol významný pokrok
Autor TASR
Vladivostok 5. septembra (TASR) - Pri výstavbe plynovodu Sila Sibíri 2 z Ruska do Číny sa dosiahol významný pokrok. Vyhlásil to v piatok prezident Vladimir Putin v prejave na Východnom ekonomickom fóre (EEF) vo Vladivostoku. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.
Putin označil projekt za jednu z najdôležitejších energetických iniciatív na svete a zdôraznil jeho vzájomný prospech pre obe krajiny. Putinove komentáre prichádzajú niekoľko dní po tom, čo Rusko a Čína podpísali záväzné memorandum o výstavbe dlho odkladaného plynovodu.
Projekt, ktorého cieľom je dodávať až 50 miliárd kubických metrov plynu ročne z ruského polostrova Jamal do Číny cez Mongolsko, zahŕňa aj rozšírenie kapacity existujúceho plynovodu Sila Sibíri.
Ruský prezident poznamenal, že ceny budú založené na trhových princípoch prostredníctvom stanoveného vzorca, pričom niektoré obchodné podmienky sú stále predmetom rokovaní.
