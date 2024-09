Putin: Rusko by malo zvážiť obmedzenie vývozu uránu, titánu a niklu

Moskva 11. septembra (TASR) - Rusko by malo zvážiť obmedzenie vývozu uránu, titánu a niklu v rámci odvety za sankcie Západu. Vyhlásil to v stredu prezident Vladimir Putin. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Putin vo vystúpení v televízii povedal vláde, že takéto obmedzenia by sa mohli zaviesť aj pre iné komodity. Pripomenul, že Rusko je hlavným producentom zemného plynu, diamantov a zlata.



Poznamenal však, že odvetné opatrenia nie je potrebné prijať už "zajtra" a nesmú spôsobiť škody samotnému Rusku.



"Prosím, pozrite sa na niektoré druhy tovarov, ktoré dodávame na svetový trh. Možno by sme sa mali zamyslieť nad určitými obmedzeniami v prípade uránu, titánu a niklu," povedal Putin premiérovi Michailovi Mišustinovi.



"Len nesmieme urobiť nič, čím by sme si ublížili," dodal.



Rusko je podľa údajov Svetovej jadrovej asociácie štvrtým najväčším producentom uránu na svete. Americký prezident Joe Biden podpísal zákon o zákaze dovozu obohateného uránu z Ruska, čo predstavuje obchod v hodnote približne 1 miliardy USD (905,55 milióna eur) ročne.



V roku 2023 boli USA a Čína na čele zoznamu dovozcov ruského uránu. Nasledovali Južná Kórea, Francúzsko, Kazachstan a Nemecko.



Rusko je tiež tretím najväčším svetovým výrobcom elementárnej formy titánu pre letecký, námorný a automobilový priemysel, ale má nízke zásoby titánových minerálov.



Ruský ťažobný gigant Nornickel je najväčším svetovým producentom rafinovaného niklu.



USA minulý mesiac uvalili sankcie na viaceré dcéry spoločnosti Nornickel, ako aj na projekty mede a zlata, ktoré Nornickel kontroluje.



(1 EUR = 1,1043 USD)