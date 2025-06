Putin: Rusko sa musí vyhnúť riziku recesie alebo stagnácie

Petrohrad 20. júna (TASR) - Rusko sa musí vyhnúť riziku recesie alebo stagnácie. Vyhlásil to v piatok prezident Vladimir Putin na medzinárodnom ekonomickom fóre (SPIEF) v Petrohrade. A vyzval vládu a zákonodarcov, aby to „za žiadnych okolností“ nedovolili. TASR o tom informuje na základe správ AP, AFP a portálu businesstimes.



Niektorí ekonómovia varovali pred rastúcim tlakom na ruskú ekonomiku a pred pravdepodobnosťou, že bude stagnovať v dôsledku nedostatku investícií do iných sektorov ako je armáda.



Prezident na fóre vyzval v piatok zákonodarcov, aby okamžite prijali opatrenia, ktoré zabránia stagnácii alebo poklesu ruskej ekonomiky.



„Niektorí špecialisti a experti poukazujú na riziká stagnácie a dokonca recesie. To sa za žiadnych okolností nesmie pripustiť,“ povedal Putin účastníkom fóra. Zdôraznil pritom potrebu prechodu ekonomiky na vyvážený rast.



Putin definoval vyvážený rast ako „miernu infláciu, nízku nezamestnanosť a pokračujúcu pozitívnu ekonomickú dynamiku“.



Prezident pripomenul, že ruská ekonomika v predchádzajúcich rokoch rástla napriek „náročnému vonkajšiemu prostrediu“. Poznamenal však, že sektory ropy a zemného plynu už nemajú „definujúci“ príspevok k hospodárskemu rastu.



Putin v prejave označil predstavu ruskej ekonomiky založenej na komoditách za „zastaranú“. Poukázal pritom na výrobné odvetvia, ktoré zaznamenávajú stabilný rast, čo krajine umožňuje znížiť svoju závislosť od vývozu ropy a plynu.



Podľa neho v súčasnosti možno pozorovať rast takmer vo všetkých kľúčových sektoroch vrátane obrany, poľnohospodárstva, služieb, stavebníctva, IT a financií. Pripustil, že obrana hrá dôležitú úlohu, ale trval na tom, že to nie je jediná vec, ktorá poháňa rast hospodárstva.



Zároveň privítal ekonomický výhľad Ruska a uviedol, že sa podarilo obmedziť infláciu, ktorá už klesla z dvojciferných hodnôt na 9,6 % a zmierniť závislosť od vývozu energie.



Jeho prejav na fóre kontrastoval s pochmúrnymi vyhláseniami niektorých členov vlády, ktorí na tej istej konferencii varovali, že Rusko môže čeliť recesii. Minister hospodárstva Maxim Rešetnikov vo štvrtok (19. 6.) povedal, že krajina je „na pokraji recesie“.



Putin využil každoročné fórum na zdôraznenie ekonomickej zdatnosti Ruska a povzbudenie zahraničných investícií. Ale západné investície sa Rusku vyhýbajú odkedy v roku 2022 vyslalo na Ukrajinu vojakov. Moskva sa tak musí spoliehať na krajiny Ázie, Afriky a Latinskej Ameriky.



Ruská ekonomika, zasiahnutá množstvom západných sankcií, zatiaľ prekonala prognózy. Vysoké výdavky na obranu poháňali jej rast a udržiavali nízku nezamestnanosť napriek tomu, že podporovali infláciu.



Veľké náborové bonusy pre vojakov a dávky pre rodiny padlých na Ukrajine priniesli tiež viac príjmov do chudobnejších regiónov. Z dlhodobého hľadiska však inflácia a nedostatok zahraničných investícií predstavujú hrozbu pre ekonomiku.