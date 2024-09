Putin: Snažíme sa udržať tranzit plynu, nemôžeme k tomu nútiť Ukrajinu

Vladivostok 5. septembra (TASR) - Rusko sa snaží zachovať tranzit plynu do Európskej únie (EÚ), ale nemôže prinútiť Ukrajinu, aby predĺžila svoju tranzitnú dohodu po 31. decembri. Uviedol to vo štvrtok prezident Vladimir Putin na Východnom ekonomickom fóre (EEF) vo Vladivostoku. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Putin povedal tiež, že ani EÚ zrejme nechce ruský plyn, takže dodávky do európskeho bloku klesnú. Rusko však zvýši dodávky do iných regiónov, ako je napríklad Turecko, a pozdĺž iných trás, ktoré nesúvisia s Ukrajinou.



Uviedol pritom, že aj Irán žiada Rusko, aby mu dodalo viac plynu a že Moskva uskutoční výmenný predaj plynu.



Ruský prezident pripustil, že príjmy jeho krajiny z predaja plynu klesnú, ale energetický gigant Gazprom zvýši dodávky na domácom trhu.



Putin vo štvrtok na Východnom ekonomickom fóre vyzdvihol tiež čínsku ekonomiku, keď povedal, že je "väčšia" ako americká. "Americká ekonomika je silná. Jej štruktúra je v porovnaní s ostatnými priaznivá. Ale rozmery čínskej ekonomiky sú väčšie," vysvetlil.



Spomenul aj skupinu BRICS, do ktorej pôvodne patrili Brazília, Rusko, India, Čína a Juhoafrická republika. Toto zoskupenie sa však od svojho založenia rozšírilo aj o ďalšie členské štáty vrátane Iránu a Spojených arabských emirátov. Putin na fóre uviedol, že väzby v rámci BRICS sú čoraz silnejšie.