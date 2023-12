Putin: Rusko sa stáva novým centrom globálneho rastu

Moskva 7. decembra (TASR) - Sankcie zo strany Západu Rusku len pomáhajú stať sa novým centrom rastu vo svete, ktorý vstupuje do obdobia radikálnych zmien. Vyhlásil to vo štvrtok ruský prezident Vladimir Putin. Sankcie označil za útok, ktorý Rusku nespôsobil žiadne významné škody. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ruská exportne zameraná ekonomika preukázala väčšiu odolnosť, než sa predpokladalo v čase zavedenia sankcií, ktorými chcel Západ potrestať Moskvu po ruskom útoku na Ukrajinu začiatkom roka 2022. Hrubý domáci produkt (HDP) krajiny by mal tento rok vzrásť o 3,5 %, povedal Putin na podnikateľskom fóre v Moskve. "Už dnes je HDP vyšší, ako bol pred západnými sankciami," dodal.



Ruskú ekonomiku podporil prudký nárast výdavkov na obranu v dôsledku konfliktu na Ukrajine. Zápasí však aj so zvýšenými úrokovými sadzbami a infláciou, ktorá na konci roka pravdepodobne výrazne prekročí 4-percentný cieľ centrálnej banky. Problémom je aj nedostatok pracovnej sily, ktorý začal brzdiť produktivitu.



"Svet vstúpil do éry radikálnych zmien a vážnych skúšok nielen pre konkrétne spoločnosti a odvetvia, ale aj pre celé krajiny a regióny sveta," pokračoval Putin. Rusko označil za silnú, stabilnú a suverénnu krajinu, ktorá sa dokáže stať jedným z rastových centier novej globálnej ekonomiky, zatiaľ čo západný finančný systém sa stáva technologicky zastaraným.



"Spočíval na vavrínoch, tak dlho si zvykal na monopoly a exkluzivitu, na nedostatok skutočných alternatív, na zvyk nič nemeniť, že sa stáva archaickým," uzavrel ruský líder.