Putin sa stretne s iránskym prezidentom Raísím

Moskva 16. januára (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin sa na budúci týždeň stretne so svojim iránskym náprotivkom Ebráhímom Raísím, ktorý pricestuje do Moskvy. Prezidenti sa stretnú v čase, keď sa Rusko spolu s ďalšími mocnosťami snažia zachrániť jadrovú dohodu s Iránom. Informovala o tom v nedeľu agentúra Reuters s odvolaním sa na ruskú štátnu televíziu Rossija-1.



V televíznej relácii s názvom Moskva. Kremeľ. Putin odvysielanej v nedeľu bol zverejnený program ruského prezidenta na nadchádzajúci týždeň. Putin sa podľa neho plánuje stretnúť s iránskym prezidentom, ako aj usporiadať zasadnutie ruskej Bezpečnostnej rady, píše agentúra Interfax.



Presný dátum ani miesto stretnutia Putina s Raísím zverejnené neboli. Avšak podľa nemenovaného zdroja agentúry Interfax sa stretnutie prezidentov uskutoční zrejme 19. januára.



Rusko sa zúčastňuje rokovaní o záchrane jadrovej dohody, ktoré sa obnovili koncom novembra po tom, ako boli v júni pozastavené v súvislosti s prezidentskými voľbami v Iráne a následnou výmenou vládnych garnitúr v Teheráne, kde sa moci ujal ultrakonzervatívny prezident Raísí.



Dohoda z roku 2015 - na ktorej sa dohodol Irán s Britániou, Čínou, Francúzskom, Nemeckom, Ruskom a USA - ponúkla Teheránu úľavu od sankcií výmenou za obmedzenie jeho jadrového programu, aby sa zabezpečilo, že Irán nebude vyvíjať atómové zbrane. Bývalý americký prezident Donald Trump však v roku 2018 od dohody odstúpil a znovu uvalil voči Teheránu ostré sankcie. V reakcii na to začal Irán ustupovať od svojich záväzkov vyplývajúcich z dohody.



Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v piatok uviedol, že pri rokovaniach o obnovení jadrovej dohody s Teheránom prišlo k pokroku, pripomína agentúra Reuters.