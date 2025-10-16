Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Putin: Sankcie EÚ urýchlili vývozu plynu na perspektívnejšie trhy

Na snímke Vladimir Putin. Foto: TASR/AP

Dodávateľské reťazce na svetovom trhu sa podľa Putina menia aj z objektívnych dôvodov.

Autor TASR
Moskva 16. októbra (TASR) - Poškodenie plynovodov Nord Stream a rozhodnutie EÚ odpútať sa od ruského plynu viedli Moskvu k presmerovaniu vývozu na iné, perspektívnejšie trhy, vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.

„Mohlo by sa zdať, že rozhodnutie niektorých európskych krajín upustiť od ruského plynu a vyhodenie plynovodov Nord Stream do vzduchu nás odrezalo od tradičných trhov a zasadilo ranu dôležitému odvetviu nášho energetického priemyslu,“ povedal Putin na konferencii o energetike v Moskve. Vývoz plynu spočiatku klesol, ale potom začal opäť rásť, dodal. Sankcie EÚ len urýchlili presmerovanie exportu v prospech krajín, ktoré poznajú svoje záujmy a „konajú rozumne na základe týchto národných záujmov“, zdôraznil ruský líder.

Dodávateľské reťazce na svetovom trhu sa podľa Putina menia aj z objektívnych dôvodov. „Spotreba plynu v ázijsko-tichomorskom regióne, na Blízkom východe a v Latinskej Amerike neustále rastie, zatiaľ čo v Európe zostáva dopyt po plyne pod úrovňou z roku 2019. Prečo je však dopyt po primárnom zdroji energie nižší ako predtým? Pretože priemyselná výroba klesá a nie je potrebné také množstvo plynu,“ uzavrel Putin.
