Putin schválil predaj ruskej divízie Goldman Sachs arménskemu fondu

Moskva 31. januára (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin povolil arménskemu investičnému fondu Balchug Capital kúpiť ruskú divíziu americkej banky Goldman Sachs. Ukázalo to vládne nariadenie, ktoré bolo zverejnené v piatok. To môže americkej banke pripraviť cestu k úplnému odchodu z Ruska. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Moskva od začiatku konfliktu na Ukrajine neustále sprísňuje obmedzenia na predaj zahraničných aktív, pričom v prípade bánk je potrebný Putinov súhlas s akoukoľvek dohodou.



Zdroj, ktorý nechcel byť menovaný, Reuters potvrdil, že Goldman Sachs uzavrela záväznú dohodu o predaji svojej ruskej dcérskej spoločnosti. Podľa rebríčka bánk, ktorý vypracováva banki.ru, je dcérska spoločnosť Goldman Sachs 229. najväčším poskytovateľom úverov v Rusku.



Balchug Capital zatiaľ neodpovedal na žiadosť o komentár. Generálny riaditeľ a zakladateľ fondu David Amarjan dohliada na všetky investičné aktivity. Minulý rok spoločnosť získala ruské aktíva amerického výrobcu strojov Caterpillar.



Takmer tri roky po vypuknutí konfliktu na Ukrajine stále pôsobí v Rusku hŕstka západných bánk vrátane rakúskej Raiffeisen, talianskej UniCredit a maďarskej OTP.



Holandská banka ING Groep tento týždeň oznámila, že dosiahla dohodu o predaji svojej divízie v Rusku miestnej spoločnosti Global Development JSC, čo zasiahne jej zisky sumou 700 miliónov eur.



Predaj ING musia ešte schváliť regulačné úrady v Európskej únii. Zahraniční veritelia tvrdia, že potreba súhlasu ruských úradov pred predajom aktív sťažuje odchod a prezidentský súhlas nie je zárukou úspešného odchodu.



Talianska Intesa Sanpaolo dostala od Putina zelenú na predaj svojich ruských aktív v septembri 2023, no stále sa jej ho nepodarilo dokončiť. Generálny riaditeľ banky minulý rok uviedol, že znížila svoju celkovú expozíciu voči Rusku na "zanedbateľnú" úroveň, ale je pre ňu ťažké úplne sa zbaviť svojej miestnej dcérskej spoločnosti.