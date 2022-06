Putin telefonoval s Bolsonarom, prisľúbil mu dodávky hnojív

Moskva 27. júna (TASR) - Rusko si splní svoje záväzky voči Brazílii ohľadne dodávok umelých hnojív. Ruský prezident prezident Vladimir Putin to v pondelok povedal v telefonáte svojmu brazílskemu kolegovi Jairovi Bolsonarovi. TASR prevzala správu z agentúry DPA.



Telefonát sa uskutočnil v čase, keď problémy s vývozom obilia a hnojív z Ruska a Ukrajiny vyvolávajú po celom svete obavy z nedostatku potravín. Putin počas telefonátu zopakoval, že Západ by mal zrušiť sankcie uvalené na jeho krajinu a umožniť jej tak vyvážať hnojivá i potraviny.



Putin zároveň potvrdil, že chce "dôsledne posilňovať strategické partnerstvo" medzi Ruskom a Brazíliou v oblasti energetiky a poľnohospodárstva.



Brazília preberie 1. júla predsedníctvo v Bezpečnostnej rade OSN, pripomína DPA.



Vývoz obilia a ďalších potravinárskych komodít z ukrajinských čiernomorských prístavov sa zastavil v dôsledku ruského vpádu na Ukrajinu. Obilie nie je možné vyvážať, keďže ukrajinské prístavy sú pre obavy z ruských útokov zamínované a súčasne blokované ruskými námornými silami.



Moskva popiera, že by bránila plavbe nákladných lodí s ukrajinským obilím, a zo súčasnej potravinovej krízy viní Ukrajinu a západné sankcie voči Rusku.



Medzinárodné spoločenstvo už niekoľko týždňov žiada Rusko, aby umožnilo vývoz obilia z blokovaných ukrajinských prístavov. OSN upozornila, že v dôsledku týchto udalostí môže vypuknúť najhorší hladomor za uplynulé desaťročia.