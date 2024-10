Putin: USA svojou politikou sankcií poškodzujú americký dolár

Moskva 18. októbra (TASR) - Spojené štáty by sa mali zamyslieť nad svojou politikou sankcií a jej negatívnym vplyvom na americký dolár, vyhlásil v piatok ruský prezident Vladimir Putin. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



Všetky krajiny sveta sa teraz zamýšľajú nad tým, či sa oplatí používať dolár, ak USA z politických dôvodov obmedzia jeho používanie ako univerzálnej medzinárodnej zúčtovacej jednotky, uviedol v piatok Putin na stretnutí so zástupcami médií z krajín skupiny BRICS. "Ak sa pozrieme na vzťahy medzi Čínou a Spojenými štátmi, myslím si, že USA by sa nad tým mali zamyslieť. Poškodili vzťahy s Ruskom, zavádzajú trvalé sankcie, a to má naň nepriaznivý vplyv vrátane vplyvu na dolár," povedal Putin.



"Všetci o tom začali premýšľať. A objem používania dolára sa pomaly, ale predsa len postupne znižuje, v platbách aj v rezervách," pokračoval ruský prezident, podľa ktorého svoje rezervy v americkej mene znižujú dokonca aj tradiční spojenci USA.



"A čo sa deje s Čínou, to je tiež jedna sankcia za druhou. A nesúvisí to s politikou, súvisí to s rastom čínskej ekonomiky a so snahou brzdiť tento rast pomocou rôznych sankcií, politicky motivovaných," zdôraznil ruský líder.



Putin bude v dňoch 22. až 24. októbra hostiť samit BRICS v ruskej Kazani. BRICS je pôvodné označenie spoločného hospodárskeho zoskupenia krajín Brazília, Rusko, India, Čína a Južná Afrika. Začiatkom tohto roka sa skupina rozšírila o štyroch nových členov z Afriky a Blízkeho východu - Spojené arabské emiráty (SAE), Irán, Egypt a Etiópiu.



Moskva prezentuje nadchádzajúci samit ako dôkaz, že snahy Západu o izoláciu Ruska pre jeho kroky na Ukrajine zlyhali. Rusko chce, aby s ním spolupracovali ďalšie krajiny na prepracovaní globálneho finančného systému a ukončení dominancie amerického dolára vo svete.