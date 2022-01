Putin vyzval na zvýšenie dôchodkov nad mieru inflácie

Na snímke ruský prezident Vladimír Putin, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Moskva 12. januára (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v stredu vyzval na zvýšenie dôchodkov v tomto roku o 8,6 %, čo je mierne nad odhadovanou vlaňajšou mierou inflácie, ktorá sa pohybuje blízko šesťročných maxím. To povedie k zvýšeniu výdavkov štátu na sociálne zabezpečenieVlani pred parlamentnými voľbami nariadil Putin jednorazové sociálne platby a zvýšenie miezd vo verejnom sektore v hodnote najmenej 500 miliárd rubľov (5,89 miliardy eur), čo môže podľa analytikov ďalej tlačiť infláciu smerom nahor.Podľa predbežných údajov sa medziročné tempo rastu inflácie v Rusku vlani zrýchlilo na 8,4 %. To by bolo najviac od roku 2016, a viac ako dvojnásobne nad cieľom centrálnej banky na úrovni 4 %, čo ju núti sprísniť menovú politiku.Rastúce spotrebiteľské ceny zasahujú životnú úroveň obyvateľov Ruska, ktorým Putin už roky sľubuje zvýšenie reálnych disponibilných príjmov. Minulý rok vyzval prezident na preventívne opatrenia, aby sa neroztočila inflačná špirála. V stredu vyzval na zvýšenie dôchodkov o 8,6 %, mierne nad predbežnou vlaňajšou infláciou.povedal Putin na zasadnutí vlády.Centrálna banka očakáva, že inflácia sa do konca tohto roka spomalí na 4 až 4,5 %. V priebehu minulého roka zvýšila svoju referenčnú úrokovú sadzbu na 8,5 % zo 4,25 % a uviedla, že v nasledujúcich mesiacoch môže dôjsť k ďalšiemu zvýšeniu sadzieb.(1 EUR = 84,8663 RUB)