Putinov vyslanec varuje EÚ pred trvalým zmrazením ruských aktív
Vlády členských krajín Európskej únie sa chcú v piatok dohodnúť, že prostredníctvom väčšinového hlasovania vytvoria právny základ na časovo neobmedzené zmrazenie ruských aktív v Európe.
Autor TASR
Moskva 12. decembra (TASR) - Európska únia (EÚ) by v prípade trvalého zmrazenia ruských štátnych aktív spravila najhoršie rozhodnutie vo svojej histórii, varoval v piatok osobitný vyslanec Ruska pre spoluprácu so zahraničím Kirill Dmitrijev. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
„Orbán poukázal na nezákonnosť konania EÚ, ktoré podrýva celý právny a finančný systém Západu, a bude mať pre Európu ešte vážnejšie dôsledky ako civilizáciu ničiaca cenzúra, masová migrácia, kriminalita medzi migrantmi a byrokratická hlúposť,“ napísal Dmitrijev na sociálnej sieti X. Ruský predstaviteľ, ktorý je zároveň riaditeľom Ruského fondu priamych investícii (RFPI), odkázal na vyjadrenie maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorý predtým napísal, že prípadné rozhodnutie Rady EÚ trvalo zmraziť ruské aktíva by spôsobili európskemu spoločenstvu nenapraviteľné škody.
Vlády členských krajín Európskej únie sa chcú v piatok dohodnúť, že prostredníctvom väčšinového hlasovania vytvoria právny základ na časovo neobmedzené zmrazenie ruských aktív v Európe. Týmto krokom by sa nahradila potreba hlasovať každých šesť mesiacov o opätovnom zmrazení. Princíp jednomyseľnosti sa považuje za prekážku plánu využiť zmrazené prostriedky na dlhodobé úvery Ukrajine a umožniť ich splatenie Rusku až vtedy, keď Moskva po ukončení vojny proti Ukrajine zaplatí reparácie.
