Vláda chce umožniť internetové pripojenie sociálne ohrozeným skupinám

Bratislava 13. novembra (TASR) - V oblasti boja s digitálnou chudobou vláda považuje za strategické, aby obyvatelia a sociálne ohrozené rodiny mali prístup k adekvátnemu internetovému pripojeniu. Taktiež chce podporovať investície, ktorými by sa zásadne zvýšil počet nových IT špecialistov. Avizuje to kabinet Roberta Fica (Smer-SD) v časti schváleného programového vyhlásenia vlády (PVV) venovanej informatizácii.Sociálne ohrozené skupiny by mali mať prostredníctvom adekvátneho internetového pripojenia zabezpečený prístup k vzdelaniu alebo práci.uviedol kabinet.V oblasti budovania digitálnych zručností chce vláda okrem vyššieho počtu IT špecialistov podporovať aj rozvoj celoživotného vzdelávania. S odvetvím IT plánuje spolupracovať pre zabezpečenie hospodárskeho rastu krajiny.Jednou z priorít kabinetu je podpora projektov rozšírenia pevného širokopásmového pripojenia do všetkých základných a stredných škôl na úroveň jeden gigabit za sekundu (Gbit/s). Ďalej bude podporovať projekty rozšírenia pokrytia hlavných cestných a železničných koridorov mobilným širokopásmovým pripojením.uviedla vláda v PVV s tým, že to znamená zavedenie princípu jedenkrát a dosť, proaktívne automatizované služby či vopred vyplnené formuláre.V rámci kybernetickej bezpečnosti chce vláda podporovať informačnú a prevádzkovú bezpečnosť a ochranu kritickej infraštruktúry. Investície by podľa vyhlásenia mali sledovať začlenenie nových technických riešení systému včasnej reakcie do infraštruktúry riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti. Taktiež by sa mali realizovať pravidelné hodnotenia zraniteľnosti, ako aj penetračného testovania v celkovej architektúre.Vláda chce taktiež v oblasti zefektívnenia riadenia podporovať dokončenie digitálnej transformácie vnútorných procesov verejnej správy. Ide o zavádzanie takzvaných centier zdieľaných služieb v oblasti podporných/prierezových služieb, zdieľanie dát medzi rezortnými informačnými systémami bez obmedzení, profesionalizáciu či zvyšovanie IT kvalifikácie úradníkov.