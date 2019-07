Pygmalios podpísal memorandum o podpore umelej inteligencie

Michal Tomčík spoluzakladateľ spoločnosti Pygmalios, osobne podpísal memorandum o spolupráci Slovak.AI Foto: Pygmalios





Na základe zberu dát zo senzorov v obchode poskytuje nielen hĺbkový pohľad o tom, čo sa deje v kamenných prevádzkach, ale ponúka aj pomocnú ruku pri zlepšovaní obchodných a prevádzkových procesov. Riešenie Pygmalios Analytics bolo ocenené titulom Podnikateľský nápad roka 2014.

Bratislava 22. júla (OTS) - Spoločnosť Pygmalios podpísala memorandum o spolupráci expertov v oblasti umelej inteligencie v rámci novovzniknutej platformy slovak.AI.Umelá inteligencia postupne prichádza do rôznych oblastí nášho života. Jej cieľom by malo byť zefektívňovať náš čas, odstraňovať nepotrebné činnosti, ale aj pomôcť prežiť lepší život. Jej dobré fungovanie môže byť pre naše životy zásadné, pričom do budúcna sa jej dopady na náš život budú ešte viac prehlbovať. Pritom mnohokrát ani netušíme, kde všade sú umelá inteligencia alebo rôzne druhy samoučiacich sa algoritmov prítomné. Aj preto sa spoločnosť Pygmalios rozhodla proaktívne zapojiť nielen pri určovaní smeru, akým sa bude vývoj umelej inteligencie u nás uberať, ale aj do diskusie k jej etickým otázkam. Ako jedna z prvých slovenských IT spoločností podpísala tzv. “Memorandum o spolupráci v oblasti umelej inteligencii slovak.AI” na pôde Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave.Spoločnosť Pygmalios patrí medzi niekoľkonásobne oceňované slovenské IT spoločnosti a lídra v oblasti retailovej in-store analytiky. V súčasnosti rozširuje produktové portfólio o ďalšie prvky umelej inteligencie, napríklad pri predpovedaní tvorby radov, alebo lepšej identifikácii pohybu zákazníkov v obchode. Umelá inteligencia bude taktiež nápomocná pri predpovedaní a plánovaní zmien, aby zamestnanci boli na prevádzke práve vtedy, keď to zákazníci ich obchodu najviac potrebujú. Z pohľadu zákazníka to znamená zlepšenie celkového zážitku, pre obchodníka efektívnejšie riadenie svojich prevádzok. Nasadzovanie týchto technológií v kamennom retaile môže u nich vyvolať aj otázky ohľadom etickosti.Pygmalios sa preto snaží postaviť k téme vývoja a používania umelej inteligencie zodpovedne. O tom svedčí aj fakt, že ako jedna z prvých spoločností u nás sa snaží o zapracovanie etických pravidiel, ktoré vychádzajú z usmernení vysokej skupiny EÚ pre umelú inteligenciu (AI HLEG), tzv. “ETHICS GUIDELINES FOR TRUSTWORTHY AI”. V rámci spoločnosti Pygmalios vedie túto iniciatívu Juraj Podroužek, ktorý ju reprezentoval počas prvého stretnutia expertov AI Alliance Assembly v Bruseli.” dodáva, ktorý v Pygmaliose vedie oddelenie Customer Success.,” dodávaspoluzakladateľ spoločnosti Pygmalios, ktorý osobne memorandum o spolupráci Slovak.AI podpísal.