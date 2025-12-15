< sekcia Ekonomika
PZP v roku 2026 zdražie, motoristi však stále môžu ušetriť
Od 1. januára 2026 si motoristi na Slovensku priplatia za povinné zmluvné poistenie. Súčasťou tretieho balíka konsolidačných opatrení je zvýšenie osobitného odvodu z PZP na 10 %, doteraz bol vo výške 8 %.
Autor OTS
Bratislava 15. decembra (OTS) - Zároveň sa zvyšuje aj sadzba dane z neživotného poistenia z doterajších 8 % na 10 %. Táto zmena sa vzťahuje nielen na havarijné poistenie vozidiel, ale taktiež na poistenie domácnosti aj nehnuteľnosti a cestovné aj úrazové poistenie.
Zmena sa dotkne všetkých vodičov
Osobitný odvod z PZP musí odvádzať každá poisťovňa na Slovensku. Ministerstvo vnútra z neho financuje okrem iného aj činnosť Hasičského záchranného zboru či polície. Zvýšenie na 10 % sa tak dotkne každého uzatvoreného PZP – teda aj existujúcich zmlúv, nielen nových, ktoré budú uzatvorené po 1. januári 2025. Poisťovne sa môžu rozhodnúť, akým spôsobom implementujú zvýšenie sadzby do zmlúv a musia o tejto skutočnosti upovedomiť svojich zákazníkov.
Ceny povinného zmluvného poistenia rástli aj v roku 2025. „Okrem inflácie ale na zvyšovanie cien vplýva tiež novela zákona o PZP z augusta minulého roka, v ktorej došlo k dvom zásadným zmenám. Limit krytia škôd na zdraví sa zvýšil z 5 240 000 € na 6 450 000 €, v prípade škôd na majetku došlo k nárastu z 1 050 000 € na 1 300 000 €. Aj z tohto hľadiska poisťovniam narástli náklady, čo musia odzrkadľovať v cenách poistiek.“ (Zdroj: Najlacnejsiepzp.sk)
Zvýšenie ceny o 2,22 %
Nárast osobitného odvodu z 8 na 10 % sa odrazí na zvýšení existujúcich cien povinného zmluvného poistenia o približne 2,22 %. Za predpokladu, že majiteľ motorového vozidla platil doteraz PZP po výške 200 € ročne, bude po zvýšení osobitného odvodu platiť 204,44 €.
Na zdražovanie vplýva aj inflácia
Zvýšenie osobitného odvodu nie je jediným faktorom, ktorý má vplyv na zdražovanie PZP v roku 2026. Kľúčovým parametrom je tiež inflácia. Tá sa v roku 2025 pohybovala na Slovensku na úrovni nad 4 %. Premietla sa nielen v cene náhradných dielov na motorové vozidlá, ale aj v cenách práce autoservisov. Z tohto dôvodu rastú poisťovniam náklady spojené s opravami poškodení a tento rast sú nútené kompenzovať vyššími sadzbami povinného zmluvného poistenia.
Dvojciferný nárast cien môže byť realitou
Analytici uvádzajú, že po zarátaní osobitného odvodu a rastúcich nákladov poisťovní v dôsledku stále pretrvávajúcej inflácie môžu ceny PZP v roku 2026 narásť až o 10 %. Zdražovanie sa môže špeciálne dotknúť vozidiel s elektrickým pohonom, ktoré sa stávajú na našom trhu čoraz populárnejšími.
„Štúdia poradenskej spoločnosti Capgemini ukázala, že do roku 2030 zdražie poistenie elektromobilov až na dvojnásobok. Zapríčinené by to malo byť tým, že elektrických áut bude čoraz viac, častejšie bude dochádzať k nehodám elektromobilov a poisťovniam začnú značne narastať náklady,“ hovorí Peter Kukučka z Najlacnejsiepzp.sk.
Ušetriť sa stále dá
Motoristi, ktorí chcú získať výhodnejšiu ponuku poistenia, by mali začať konať s dostatočným predstihom pred výročným dátumom zmluvy. Výpoveď je potrebné doručiť poisťovni aspoň 6 týždňov pred dátumom konca poistného obdobia. V prípade, že poisťovňa nepošle informáciu o zmene výšky poistného najneskôr do 10 týždňov pred výročím zmluvy, môže poistený zo zákona podať výpoveď kedykoľvek pred koncom poistného obdobia.
Dôležité je preto porovnať si ponuky jednotlivých poisťovní včas pred koncom poistného obdobia. Na základe online porovnávača PZP si dokážu majitelia motorových vozidiel jednoducho porovnať aktuálne ceny PZP u jednotlivých poskytovateľov a vybrať si tak ponuku, ktorá vychádza najvýhodnejšie podľa zadaných vstupných parametrov.
