Qantas počíta s obnovou len asi 50 % medzinárodných letov

Canberra 20. augusta (TASR) - Austrálska letecká spoločnosť Qantas očakáva, že do polovice roka 2022 obnoví len približne polovicu z jej medzinárodných letov. Uviedol to vo štvrtok riaditeľ Alan Joyce.



„Myslíme si, že zotavenie medzinárodných operácií bude nejaký čas trvať. Vo finančnom roku 2022 očakávame návrat len 50 % z medzinárodných letov," vyhlásil Joyce a dodal, že podľa odhadu Qantas potrvá tri roky, kým sa všetky lietadlá spoločnosti vrátia späť na oblohu a letecká doprava sa začne vracať na úroveň z obdobia pred vypuknutím pandémie nového koronavírusu.



Letecká doprava na celom svete takmer úplne skolabovala po zavedení cestovných obmedzení a uzavretí mnohých hraníc na zabránenie šírenia vírusu.



To prinútilo letecké spoločnosti znižovať náklady a pozastaviť mnohé linky. V dôsledku toho zostáva veľa lietadiel uzemnených a viaceré aerolínie požiadali svoje vlády o záchranu. Niektoré sú dokonca v konkurznej správe.



Podľa Joyce sa obnovenie medzinárodného cestovania bude líšiť v rôznych častiach sveta. Krajiny s podobnou úrovňou infekcie môžu otvoriť hranice a vytvoriť cestovnú „bublinu“, uviedol s odkazom na návrh plánu na obnovenie letov medzi Austráliou a Novým Zélandom. Tento návrh je však v súčasnosti pozastavený pre opätovné šírenie nákazy v oboch krajinách.



"Pokiaľ ide o niektoré z veľkých trhov, ako sú Spojené štáty, myslím si, že budeme závislí od vakcíny," povedal.



USA patria medzi najviac postihnuté krajiny na svete s vyše 5,5 milióna hlásených prípadov a viac ako 172.000 úmrtiami.



Prieskum na objednávku Qantas naznačil, že existuje záujem klientov o domáce linky. Zdá sa totiž, že väčšina austrálskych štátov dostala nákazu pod kontrolu, s výnimkou Viktórie, kde nedávno zaznamenali jej oživenie. Tamojšia regionálna vláda preto znovu zaviedla niektoré blokády. Ostatné štáty ich pomaly zmierňujú, čo je potenciálne dobrá správa pre Qantas, ktorý väčšinu ziskov generuje na austrálskom trhu.