Qatar Airways oznámili nárast zisku za minulý rok

Dauha 19. mája (TASR) - Letecká spoločnosť Qatar Airways oznámila v pondelok nárast čistého zisku za uplynulý finančný rok 2024/2025 o 28 % na rekordných 2,15 miliardy USD (1,91 miliardy eur). TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Vedenie aerolínií to oznámilo len niekoľko dní po uzavretí veľkej dohody s americkým výrobcom lietadiel Boeingom počas návštevy prezidenta USA Donalda Trumpa v Dauhe.



Qatar Airways Cargo, nákladná divízia spoločnosti, bez ďalších podrobností uviedla, že za rok do konca marca 2025 dosiahla nárast tržieb o 17 %.



Celkové údaje o príjmoch a počte cestujúcich zatiaľ nie sú k dispozícii. Očakávalo sa pritom, že kompletná výročná správa leteckej spoločnosti bude zverejnená v pondelok ráno.



Obchodný riaditeľ leteckej spoločnosti Thierry Antinori v marci pre agentúru Reuters povedal, že Qatar Airways zaznamenali od apríla 2024 do januára tohto roka nárast počtu cestujúcich o 9 % v celej svojej sieti, pričom v Európe sa ich počet zvýšil o 14 %.



Vlani Qatar Airways v snahe zvýšiť počet cestujúcich a konektivitu kúpili podiely vo výške 25 % vo Virgin Australia a v juhoafrickom regionálnom prepravcovi Airlink.



Minulý týždeň zadali pevnú objednávku na 160 lietadiel Boeing 777X a 787 s motormi GE Aerospace v hodnote 96 miliárd USD, ktoré stále certifikuje americký Federálny úrad pre letectvo. Zároveň oznámili opciu na kúpu ďalších 50 lietadiel 787 a 777X.



(1 EUR = 1,1262 USD)