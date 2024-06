Qatar Airways rokujú s Airbusom a Boeingom o dodávke lietadiel

Dauha 3. júna (TASR) - Katarská letecká spoločnosť Qatar Airways rokuje s najväčšími výrobcami lietadiel, európskym Airbusom a americkým Boeingom, o veľkej dodávke širokotrupých lietadiel. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na katarské aerolínie, ktoré potvrdili predbežné informácie agentúry Bloomberg z víkendu.



Šéf leteckej spoločnosti Mohammed Al Meer pre novinárov v pondelok oznámil, že správa z víkendu o tom, že spoločnosť rokuje s Boeingom o dodávkach strojov 777 a Airbusom o dodávkach lietadiel A350, je v podstate pravdivá. Bloomberg s odvolaním sa na informované zdroje cez víkend zverejnil, že Qatar Airways by čoskoro mali oznámiť veľkú objednávku na 200 širokotrupých lietadiel, ktorú plánujú rozdeliť medzi Airbus a Boeing. K oznámeniu by malo dôjsť na leteckej výstave v britskom Farnborough koncom júla.



Výrobcovia sa k informáciám vyjadriť nechceli. Airbus uviedol, že pravidelne diskutuje so svojimi zákazníkmi o potrebách ich leteckých flotíl, a Boeing odkázal médiá na Qatar Airways.



Agentúra Bloomberg už v marci informovala o tom, že Qatar Airways začali diskutovať s Boeingom a Airbusom o dodávkach širokotrupých lietadiel. V tom období agentúra uvádzala záujem aerolínií o 100 až 150 lietadiel, ktoré by mali čiastočne rozšíriť flotilu a čiastočne nahradiť staršie stroje.