Qatar Airways vykázali napriek pandémii zisk za rok 2021/2022

Dauha 16. júna (TASR) – Letecká spoločnosť Qatar Airways vo štvrtok vykázala za finančný rok 2021/2022 zisk po stratách v predchádzajúcich rokoch. Pripísala ho "úspešnej stratégii" počas pandémie nového koronavírusu. TASR správu prevzala z AFP.



Letecká spoločnosť, ktorá prevádzkuje iba medzinárodné lety, uviedla, že za rok do 31. marca 2022 dosiahla zisk 5,6 miliardy rialov (1,43 miliardy eur), v porovnaní so stratou 14,8 miliardy QAR rok predtým.



Tržby spoločnosti v uplynulom roku vzrástli o 78 % na 52,3 miliardy QAR, zatiaľ čo osobná doprava sa viac ako strojnásobila na 18,5 milióna cestujúcich. Aerolínie uviedli tiež, že vlaňajšie tržby boli dokonca o 2 % vyššie ako tržby za finančný rok 2019/2020, posledný pred vypuknutím pandémie ochorenia COVID-19.



Qatar Airways vykazovali straty od svojho finančného roka 2017/2018. Na príčine bol najmä zákaz vstupu do vzdušného priestoru susedných štátov - Saudskej Arábie, Spojených arabských emirátov a ďalších krajín v rámci ich politického sporu s katarskou vládou. Neskôr sa k tomu pridal aj vplyv pandémie.



Tento zákaz, ktorý leteckú spoločnosť prinútil prevádzkovať dlhšie a drahšie trasy, bol zrušený po tom, ako arabské vlády v januári 2021 dosiahli dohodu o ukončení sporu s Katarom.



V súčasnosti zase vedú Qatar Airways právnu bitku s Airbusom pre chyby na ochrannom plášti širokotrupých lietadiel A350, ktoré si objednali od európskeho výrobcu lietadiel.



Qatar Airways žalujú Airbus na britskom súde a žiadajú odškodné vo výške 1 miliardy USD (958,68 milióna eur) po tom, ako odstavili približne dve desiatky svojich lietadiel A350, keďže ich nedostatky "vyvolávajú obavy o bezpečnosť". Airbus a európske regulačné úrady to popierajú.



Generálny riaditeľ Akbar Al Bakir vo štvrtok uviedol, že letecká spoločnosť naďalej čelí značným problémom v súvislosti s kapacitou svojej flotily a plánmi na rozšírenie siete.



Dodal, že Qatar Airways by rozšírili svoju sieť rýchlejšie, čo by pomohlo základom podnikania vo väčšej miere, keby bola k dispozícii dodatočná kapacita.



(1 EUR = 3,905 QAR; 1 EUR = 1,0431 USD)