Qatar Airways začne tento mesiac rozširovať sieť svojich liniek

Dubaj 6. mája (TASR) - Spoločnosť Qatar Airways v stredu oznámila, že tento mesiac začne rozširovať sieť svojich liniek a bude pridávať lety do krajín, ktoré zmiernia cestovné obmedzenia.



Katarský štátny dopravca je jednou z mála leteckých spoločností, ktoré pokračovali v prevádzke aj počas pandémie nového koronavírusu, a udržiaval lety približne do 30 destinácií.



Aerolínie chcú do konca mája rozšíriť sieť liniek na 52 destinácií a do konca júna na 80, uviedla spoločnosť vo vyhlásení.



To zahŕňa 33 liniek v Ázii a Tichomorí, 23 v Európe, 20 na Blízkom východe a v Afrike a štyri v oboch Amerikách. Do väčšiny krajín v týchto regiónoch sa pritom zatiaľ nemôže lietať.



Linky sa budú pridávať postupne, na základe monitorovania globálnych tokov cestujúcich a trendov v rezerváciách, informovala letecká spoločnosť.



Aerolínie Qatar Airways očakávajú, že sa najskôr obnovia služobné cesty a postupne sa bude vracať aj záujem o lety medzi svetovými metropolami.