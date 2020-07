Qatar Airways žiada od Rijádu odškodné 5 miliárd dolárov

Dauha 22. júla (TASR) – Katarská letecká spoločnosť Qatar Airways požaduje od Saudskej Arábie, Spojených arabských emirátov (SAE), Egypta a Bahrajnu odškodné minimálne 5 miliárd dolárov. Aerolínie požadujú túto sumu za blokádu vzdušného priestoru štyroch arabských krajín, ktorá je súčasťou už tri roky trvajúcich sankcií uvedených štátov voči Kataru.



Letecká spoločnosť má zákaz využívať vzdušný priestor štyroch uvedených štátov od júna 2017, keď Saudská Arábia, SAE, Egypt a Bahrajn zrušili diplomatické a obchodné vzťahy s Katarom po tom, ako ho obvinili z podpory terorizmu. Katar obvinenia odmieta.



Spoločnosť Qatar Airways vyhlásila, že opatrenia štyroch štátov sa do veľkej miery zamerali práve na ňu s cieľom ukončiť jej aktivity v týchto krajinách. To zničilo hodnotu investícií aerolínií a spôsobilo škody jej globálnemu biznisu.



Qatar Airways teraz požaduje kompenzácie. Vymôcť ich chce prostredníctvom štyroch investičných arbitráží, a to na základe troch uzatvorených dohôd, vrátane Arabskej investičnej dohody.