Qatar Energy vstúpil do konzorcia na prieskum libanonských ložísk

Bejrút/Dauha 29. januára (TASR) - Katar v nedeľu oznámil, že vstúpil do konzorcia na prieskum ložísk plynu pri libanonskom pobreží, vo vodách, ktoré hraničia s izraelskými. Prispela k tomu vlaňajšia historická dohoda o hraniciach medzi znepriateleným Libanonom a Izraelom. Tieto dva štáty sú formálne vo vojne od vytvorenia Izraela v roku 1948. TASR o tom informuje na základe správ AP a AFP.



Katarská štátna ropná a plynárenská spoločnosť Qatar Energy sa tak pripojí k dvom medzinárodným ropným gigantom - francúzskemu TotalEnergies a talianskemu ENI, pri hľadaní ložísk plynu v Stredozemnom mori pri pobreží Libanonu.



Zmluva bola podpísaná tri mesiace po tom, ako Libanon a Izrael uzavreli dohodu o námorných hraniciach sprostredkovanú USA, ktorá ukončila roky trvajúci spor. Qatar Energy nahrádza v konzorciu ruskú spoločnosť Novatek, ktorá sa vlani v septembri stiahla z Libanonu.



V roku 2017 Libanon schválil medzinárodnému konzorciu licencie na prieskum v dvoch z 10 blokov v Stredozemnom mori. O hranice jedného z týchto dvoch blokov však Bejrút viedol spor so susedným Izraelom až do vlaňajšej dohody o námorných hraniciach.



Konzorcium nenašlo rentabilné ložisko ropy alebo plynu v bloku číslo 4 severne od Bejrútu a vrty v bloku číslo 9 na juhu boli opakovane odložené pre spory s Izraelom.



Dohodu o vstupe Qatar Energy do konzorcia podpísali v nedeľu katarský minister energetiky Saad Šerida al-Kaabi, jeho libanonský náprotivok Walíd Fajád, generálny riaditeľ TotalEnergies Patrick Pouyanné a šéf ENI Claudio Descalzi. Na slávnostnom podpise sa zúčastnil aj dočasný libanonský premiér Nadžíb Míkátí.



V roku 2017 mali pôvodne spoločnosti Total a ENI každá 40 % podiel v oboch blokoch, zatiaľ čo Novatek vlastnil zvyšných 20 %. Ale na základe dohody podpísanej v nedeľu spoločnosť Qatar Energy prevezme 20 % podiel Novateku plus po 5 % od každého zo zvyšných dvoch členov konzorcia, takže podiely Total a ENI sa znížia na 35 % a Qatar Energy bude mať 30 % v projekte.



Dohoda o ukončení sporu s Izraelom pripravila Libanonu cestu na začatie prieskumu v bloku číslo 9, ktorý sa čiastočne nachádza v izraelských teritoriálnych vodách, a to výmenou za kompenzačné platby.



Podľa expertov vstup Kataru do konzorcia je predovšetkým politicky významný a "prináša politickú záruku", keďže Libanon zápasí s hlbokou ekonomickou, politickou a sociálnou krízou, najhoršou vo svojej modernej histórii.



Libanonské médiá informovali, že prieskum v bloku číslo 9 by sa mohol začať do konca novembra. Libanon dúfa, že mu objavy plynu pomôžu dostať sa z krízy, ktorá vypukla v októbri 2019. Libanonská libra odvtedy stratila viac ako 90 % zo svojej hodnoty, desaťtisíce ľudí sa stali nezamestnanými a tri štvrtiny zo 6 miliónov obyvateľov vrátane 1 milióna sýrskych utečencov teraz žijú v chudobe.