QatarEnergy vyhlásil stav vyššej moci na dodávky LNG do štyroch krajín
Dôvodom sú škody na kľúčovej infraštruktúre po minulotýždňovom raketovom útoku Iránu.
Autor TASR
Washington 25. marca (TASR) - Katarský energetický koncern QatarEnergy vyhlásil stav force majeure (vyššia moc) na dlhodobé kontrakty na dodávku skvapalneného zemného plynu (LNG) pre štyroch odberateľov. Dôvodom sú škody na kľúčovej infraštruktúre po minulotýždňovom raketovom útoku Iránu. Informovali o tom servery investing.com a The Korea Times.
Vyššia moc, keď spoločnosť nemôže plniť svoje záväzky v dôsledku nepredvídateľných udalostí, ktoré nedokázala ovplyvniť, sa týka kontraktov firmy QatarEnergy uzatvorených s Čínou, Južnou Kóreou, Belgickom a Talianskom. Na riziko vyhlásenia stavu vyššej moci upozornila spoločnosť už koncom minulého týždňa, keď oznámila, že raketové útoky Iránu vážne poškodili jej kľúčový plynárenský komplex Ras Laffan.
Útoky znížili exportnú kapacitu Kataru pri LNG o 17 %. Bola to odpoveď Teheránu na predchádzajúce útoky Izraela na jeho ložisko zemného plynu Južný Pars. Šéf QatarEnergy Saad Al-Kaabi v tejto súvislosti uviedol, že vzhľadom na rozsah škôd môže Kataru trvať od troch do piatich rokov, než ich úplne odstráni.
