< sekcia Ekonomika
QR kódy na prídel benzínu v Sevastopole neplatia, nové vydajú večer
Moskvou dosadené úrady zaviedli od 7. júna nový systém predaja pohonných hmôt v štátnej aplikácii „Max“ pomocou osobného QR kódu.
Autor TASR
Moskava 11. júna (TASR) - Moskvou dosadený gubernátor Sevastopola na anektovanom Kryme večer 10. júna oznámil, že úrady zrušili nevyčerpané QR kódy pre prídelové tankovanie benzínu a ako dôvod uviedol prerušenie dodávok. TASR o tom píše podľa jeho telegramového účtu a exilového denníka The Moscow Times.
„Apelujem na všetkých: stáť zajtra (11. júna) v rade na čerpacích staniciach TES je zbytočné,“ napísal večer na svojom telegramovom kanáli s tým, že „dnes (10. júna) budú všetky doteraz vydané QR kódy deaktivované“.
Moskvou dosadené úrady zaviedli od 7. júna nový systém predaja pohonných hmôt v štátnej aplikácii „Max“ pomocou osobného QR kódu. Oprávňuje na jednorazové natankovanie 20 litrov paliva pre konkrétne vozidlo, zásoby sa však minuli do dvoch hodín. Ďalší kód pre to isté auto mal byť k dispozícii až o sedem kalendárnych dní.
„Zajtra (11. júna po 22.00 h) bude nová generácia (kódov) a ak ste nestihli použiť svoj kód, môžete si zaobstarať nový,“ dodal. Vo štvrtok bude palivo dostupné iba pre verejnoprospešné služby, sanitky, orgány činné v trestnom konaní a verejnú dopravu. Osobné QR kódy platili iba pre čerpacie stanice TES; Razvozžajev sľúbil, že samostatne oznámi túto možnosť aj pre čerpacie stanice ATAN.
Moskvou dosadený gubernátor Krymu Sergej Aksionov v piatok oznámil spustenie horúcej linky pre turistov uviaznutých na polostrove a uznal, že „nie je možné úplne uspokojiť dopyt po palive“.
Podľa odhadov mediálneho združenia 7x7 malo do 10. júna najmenej 25 ruských regiónov (okrem okupovaných území Ukrajiny) nedostatok benzínu a prerušenia dodávok. V Krasnodarskom kraji sa pre nedostatok paliva začali zatvárať čerpacie stanice.
Hlavnou príčinou súčasnej krízy sú útoky Kyjeva na ruskú ropnú infraštruktúru. Podľa agentúry Bloomberg boli ruské rafinérie medzi januárom a májom 2026 napadnuté 38-krát, z toho 16-krát v máji. Ruské ministerstvo energetiky 8. júna oznámilo vytvorenie priemyselného ústredia s cieľom zabezpečiť stabilnú prevádzku palivového a energetického sektora uprostred „narastajúcich nepriateľských leteckých útokov“.
„Apelujem na všetkých: stáť zajtra (11. júna) v rade na čerpacích staniciach TES je zbytočné,“ napísal večer na svojom telegramovom kanáli s tým, že „dnes (10. júna) budú všetky doteraz vydané QR kódy deaktivované“.
Moskvou dosadené úrady zaviedli od 7. júna nový systém predaja pohonných hmôt v štátnej aplikácii „Max“ pomocou osobného QR kódu. Oprávňuje na jednorazové natankovanie 20 litrov paliva pre konkrétne vozidlo, zásoby sa však minuli do dvoch hodín. Ďalší kód pre to isté auto mal byť k dispozícii až o sedem kalendárnych dní.
„Zajtra (11. júna po 22.00 h) bude nová generácia (kódov) a ak ste nestihli použiť svoj kód, môžete si zaobstarať nový,“ dodal. Vo štvrtok bude palivo dostupné iba pre verejnoprospešné služby, sanitky, orgány činné v trestnom konaní a verejnú dopravu. Osobné QR kódy platili iba pre čerpacie stanice TES; Razvozžajev sľúbil, že samostatne oznámi túto možnosť aj pre čerpacie stanice ATAN.
Moskvou dosadený gubernátor Krymu Sergej Aksionov v piatok oznámil spustenie horúcej linky pre turistov uviaznutých na polostrove a uznal, že „nie je možné úplne uspokojiť dopyt po palive“.
Podľa odhadov mediálneho združenia 7x7 malo do 10. júna najmenej 25 ruských regiónov (okrem okupovaných území Ukrajiny) nedostatok benzínu a prerušenia dodávok. V Krasnodarskom kraji sa pre nedostatok paliva začali zatvárať čerpacie stanice.
Hlavnou príčinou súčasnej krízy sú útoky Kyjeva na ruskú ropnú infraštruktúru. Podľa agentúry Bloomberg boli ruské rafinérie medzi januárom a májom 2026 napadnuté 38-krát, z toho 16-krát v máji. Ruské ministerstvo energetiky 8. júna oznámilo vytvorenie priemyselného ústredia s cieľom zabezpečiť stabilnú prevádzku palivového a energetického sektora uprostred „narastajúcich nepriateľských leteckých útokov“.