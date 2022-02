R. Bostic: Fed v tomto roku zvýši sadzby tri- alebo štyrikrát

Atlanta 9. februára (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) tento rok zvýši úrokové sadzby tri- alebo štyrikrát, predpokladá šéf atlantského Fedu Raphael Bostic. To by znamenalo, že Fed by tento sprísnil menovú politiku menej výrazne, než očakáva trh.



Bostic však zdôraznil, že Fed nie je viazaný žiadnym predom stanoveným pevným plánom sprísňovania menovej politiky, ale svoje kroky bude upravovať podľa vývoje v ekonomike. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



"Pokiaľ ide o zvyšovanie úrokových sadzieb, v tejto chvíli počítam s tromi v tomto roku," uviedol Bostic. "Mierne sa kloním až k štyrom, ale budeme musieť počkať na to, ako ekonomika zareaguje na naše prvé kroky v prvej časti tohto roka."



Trh aktuálne očakáva, že Fed tento rok zvýši sadzby minimálne päť- až šesťkrát vždy o 25 bázických bodov. Analytici Bank of America počítajú až so siedmimi zvýšeniami sadzieb. Hlavným dôvodom nárastu očakávaní týkajúcich sa rýchlosti sprísňovania menovej politiky je inflácia, ktorá sa pohybuje na takmer 40-ročnom maxime.