< sekcia Ekonomika
Riaditeľ realitnej siete: Trh bude v roku 2027 stabilný
Rast cien bude na jednej strane brzdiť stabilizácia alebo mierne zvýšenie úrokových sadzieb a sprísňovanie podmienok hypotekárneho financovania.
Autor TASR
Bratislava 17. novembra (TASR) - Realitný trh na Slovensku bude v roku 2027 relatívne stabilný a podobný tomuto roku. Počet transakcií by mal zostať približne rovnaký, ceny by mali pokračovať v raste, ale pomalším tempom. Uviedol to zakladateľ a generálny riaditeľ realitnej siete UPgreat Richard Churý.
„Po dvojcifernom raste v roku 2026 odhadujem v budúcom roku priemerné zdraženie približne o tri až šesť percent, pričom v ekonomicky silnejších regiónoch a pri menších bytoch môže byť rast aj vyšší,“ vyslovil predpoklad odborník.
Rast cien bude na jednej strane brzdiť stabilizácia alebo mierne zvýšenie úrokových sadzieb a sprísňovanie podmienok hypotekárneho financovania. Na druhej strane sa neočakáva výraznejší nárast ponuky. Väčšina vlastníkov nebude pod tlakom predávať a nová výstavba ponuku rozšíri len pomaly.
„Očakávame pokojnejší trh bez dramatických výkyvov, s miernym rastom cien a obdobným počtom obchodov ako tento rok. Tento odhad predpokladá, že nepríde výrazné zhoršenie ekonomickej situácie ani nečakaný vonkajší šok,“ podotkol Churý.
Najväčší záujem by mal naďalej smerovať k jednoizbovým, dvojizbovým a cenovo dostupným trojizbovým bytom. Oslovujú najširšiu skupinu kupujúcich, sú využiteľné na vlastné bývanie aj prenájom. Slabší dopyt a väčší tlak na ceny bude podľa experta pri veľkých a drahších bytoch aj pri nehnuteľnostiach s vysokými prevádzkovými nákladmi. Trh budú naďalej ťahať Bratislava a krajské mestá s dostatkom pracovných príležitostí.
Vývoj v roku 2027 nemusia ovplyvniť iba ceny, ponuka a úrokové sadzby. „Dôležitá bude aj dôvera domácností v ekonomický vývoj. Geopolitická nestabilita, zdražovanie energií a pohonných látok či nečakaný pohyb úrokových sadzieb môžu ochotu nakupovať rýchlo oslabiť,“ upozornil UPgreat.
Tento rok ukázal, že univerzálna cena ani scenár neexistujú. Kupujúci porovnávajú viac než samotnú nehnuteľnosť a predávajúci, ktorí nereagujú na zmenu dopytu, riskujú dlhší predaj aj horší konečný výsledok. „V roku 2027 nebude rozhodovať iba to, či ceny porastú, ale či ponuka zodpovedá reálnym možnostiam kupujúcich, nákladom na bývanie a sile konkrétnej lokality,“ dodala realitná sieť.
„Po dvojcifernom raste v roku 2026 odhadujem v budúcom roku priemerné zdraženie približne o tri až šesť percent, pričom v ekonomicky silnejších regiónoch a pri menších bytoch môže byť rast aj vyšší,“ vyslovil predpoklad odborník.
Rast cien bude na jednej strane brzdiť stabilizácia alebo mierne zvýšenie úrokových sadzieb a sprísňovanie podmienok hypotekárneho financovania. Na druhej strane sa neočakáva výraznejší nárast ponuky. Väčšina vlastníkov nebude pod tlakom predávať a nová výstavba ponuku rozšíri len pomaly.
„Očakávame pokojnejší trh bez dramatických výkyvov, s miernym rastom cien a obdobným počtom obchodov ako tento rok. Tento odhad predpokladá, že nepríde výrazné zhoršenie ekonomickej situácie ani nečakaný vonkajší šok,“ podotkol Churý.
Najväčší záujem by mal naďalej smerovať k jednoizbovým, dvojizbovým a cenovo dostupným trojizbovým bytom. Oslovujú najširšiu skupinu kupujúcich, sú využiteľné na vlastné bývanie aj prenájom. Slabší dopyt a väčší tlak na ceny bude podľa experta pri veľkých a drahších bytoch aj pri nehnuteľnostiach s vysokými prevádzkovými nákladmi. Trh budú naďalej ťahať Bratislava a krajské mestá s dostatkom pracovných príležitostí.
Vývoj v roku 2027 nemusia ovplyvniť iba ceny, ponuka a úrokové sadzby. „Dôležitá bude aj dôvera domácností v ekonomický vývoj. Geopolitická nestabilita, zdražovanie energií a pohonných látok či nečakaný pohyb úrokových sadzieb môžu ochotu nakupovať rýchlo oslabiť,“ upozornil UPgreat.
Tento rok ukázal, že univerzálna cena ani scenár neexistujú. Kupujúci porovnávajú viac než samotnú nehnuteľnosť a predávajúci, ktorí nereagujú na zmenu dopytu, riskujú dlhší predaj aj horší konečný výsledok. „V roku 2027 nebude rozhodovať iba to, či ceny porastú, ale či ponuka zodpovedá reálnym možnostiam kupujúcich, nákladom na bývanie a sile konkrétnej lokality,“ dodala realitná sieť.