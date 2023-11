R. Dalio: Dlhové problémy Spojených štátov sa začínajú prehlbovať

New York 18. novembra (TASR) - Spojené štáty sa dostávajú do bodu, v ktorom sa problémy spôsobené vysokým dlhom začnú rýchlo zhoršovať, varuje legendárny investor a zakladateľ Bridgewater Associates Ray Dalio. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



Podľa Dalia bude pokrytie deficitov spôsobovať, že vláda si bude musieť čoraz viac požičiavať, čo prehĺbi politické a sociálne problémy, ktorým USA čelia. "Byť ekonomicky silný znamená byť finančne silný," uviedol Dalio v rozhovore pre CNBC. "Finančne silný znamená: zarábate viac, ako míňate? Máte ako krajina dobrú bilanciu?"



Podľa údajov amerického ministerstva financií federálny dlh predstavuje 33,7 bilióna USD (31 biliónov eur). Verejný dlh sa od začiatku roka 2020, teda od začiatku pandémie ochorenia COVID-19, zvýšil o 45 %. V minulom roku dosiahol fiškálny deficit 1,7 bilióna USD.



Keďže dlh prudko vzrástol a americká centrálna banka v snahe o spomalenie inflácie zvýšila úrokové sadzby, vláda vo fiškálnom roku 2023 vynaložila len na čisté úrokové náklady 659 miliárd USD.



Podľa Dalia je vysoký dlh receptom na problémy. "Čím horšie to bude, tým väčší bude tento dlhodobý problém," povedal. Dodal, že jasne to ukazuje výška dlhu a deficitov. "Je to len otázka čísel. Blížime sa k tomuto inflexnému bodu."



Dalio tiež upozornil, že okrem základných rozpočtových problémov, ktoré spôsobuje vysoký dlh, je ďalším negatívnym faktorom pokles dopytu po štátnych dlhopisoch USA zo strany zahraničných záujemcov, na ktorých pripadá približne 40 %.



Podľa januárových údajov objem amerických štátnych dlhopisov, ktoré mali v portfóliách zahraničné inštitúcie, medziročne klesol o 253 miliárd USD alebo 3,3 % na 7,4 bilióna USD. Výrazne svoje portfólio amerických dlhopisov zredukovala predovšetkým Čína (-17 %).



"Ak chceme udržať výdavky na rovnakej úrovni, musíme sa čoraz viac zadlžovať. Funguje to tak, že sa to zrýchľuje," uviedol Dalio. "Nachádzame sa v bode tohto zrýchľovania, čo spôsobuje problémy v oblasti ponuky a dopytu. To ešte zhoršujú ďalšie problémy, o ktorých hovoríme, vnútropolitické problémy a domáce sociálne konflikty."



(1 EUR = 1,0872 USD)