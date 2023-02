R. Fico: Ak budeme vo vláde, ihneď rozmrazíme minimálne dôchodky

Bratislava 14. februára (TASR) – Pokiaľ sa opozičná strana Smer-SD dostane po nadchádzajúcich voľbách do vlády, bude okamžité rozmrazenie minimálnych dôchodkov jej prioritou. Na utorkovej tlačovej konferencii to povedal predseda strany a poslanec Národnej rady SR Robert Fico. Smer–SD tak reagoval na schválenie pozmeňujúceho návrhu strany SaS, ktorým sa rozmrazenie minimálnych dôchodkov odsunulo na začiatok budúceho roka.



Fico pripomenul, že minimálny dôchodok, ktorý sa začína od 342 eur mesačne, poberá na Slovensku približne 120.000 ľudí. Veľkej časti z nich sa dôchodok nezmenil ani po valorizácii, nakoľko neprekročili hranicu minimálneho dôchodku. "Prvá vec, ktorú urobíme, je vyriešenie tohto problému," povedal Fico.



Predseda Jednoty dôchodcov Slovenska Michal Kotian upozornil, že problém majú najmä osamotení dôchodcovia, ktorí dostávajú minimálny dôchodok. Tí sa často musia rozhodovať medzi nákupom životne dôležitých liekov alebo potravín. Z takýchto dôchodcov sa podľa Kotiana môžu stať bezdomovci. "Som presvedčený, že by sa táto koalícia mala zamyslieť nad tým, ako nám pomôcť ešte v tomto roku," dodal Kotian.